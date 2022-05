‚Nejmladší bylo 10 let.‘ Sexuálních predátorů není na internetu mnoho, umí ale způsobit doživotní trauma

Sexuální predátoři se na internetu neštítí nátlaku, vydírání, vyhrožování. V extrémních případech jejich praktiky končí zneužitím nebo znásilněním dětí a dospívajících. Podle policie není sice sexuálních predátorů na sociálních sítích mnoho, umí ale svým obětem způsobit i doživotní traumata. Dopadnout, postavit před soud a odsoudit takového pachatele ale trvá měsíce, někdy roky. Jeden takový případ přibližuje další díl seriálu o kyberbezpečnosti. Praha 7:00 26. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Případ sexuálního predátorství na internetu přibližuje díl seriálu o kyberbezpečnosti, ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Unsplash | CC0 1.0

Kriminalistka Lenka Frýbová odemyká ve své kanceláři v Hradci Králové velkou kovovou skříň a vytahuje na stůl svazky svého zatím největšího případu.

Tohle jsou materiály pouze k té části případu, která se před soud nedostala. Další svazky jsou ještě obsáhlejší - celkem 3250 stránek se týká jednoho pachatele a skoro 50 obětí. Pro krajskou kriminálku v Hradci Králové začal případ v srpnu 2014, Lenka Frýbová si jej převzala od kolegů z Trutnova.

V pátek se nám kolegové ozvali, že řeší tento případ. Vypadá to, že by tam mohlo jít o znásilnění, sexuální nátlak vůči osobám mladším 15 let. Přes víkend jsem spis nastudovala, nachystala jsem si rozšíření trestního stíhání. Po neděli jsme si rovnou domluvili, že obviněného zadržíme.

Na začátku si policisté mysleli, že je obětí pět. Poté, co udělali domovní prohlídku a prozkoumali počítač i mobil podezřelého, se případ postupně rozrůstal. Možné oběti byly po celé republice.

„Kolegové objížděli více jak 400 dívek a více jak 400 dívek ve věci podalo vysvětlení. K tomu dalších patnáct lidí podalo vysvětlení, že byli svědci nebo něco viděli.“

Už je na svobodě

Poškozených dívek bylo nakonec 47 a kvůli nim začala policie muže stíhat. Kromě dvou byly všechny dívky mladší 18 let, nejmladším bylo deset a dvanáct. Podle Frýbové se muž dopustil snad všech mravnostních trestných činů.

Jak ochránit dítě před sexuálním predátorem? Rodiče by měli hlavně s dítětem mluvit a podporovat ho, aby se nebálo rodičům svěřit.

V Česku fungují i linky důvěry, kam se dítě může obrátit s prosbou o pomoc, třeba Linka bezpečí nebo poradna projektu e-bezpečí.

Některé linky důvěry, např. Modrá linka či Linka bezpečí, poskytují i chatové poradenství. Pomoc tak můžou děti i mladiství vyhledat také na internetu.

„Osahával, zasouval prsty do vagíny. V některých případech se jednalo o klasickou soulož formou jednak násilím, nebo pohrůžkou, že zveřejní jejich intimní fotografie, že mu nebudou po vůli. S dívkami komunikoval přes Facebook a Skype. Chtěl videa s masturbací nebo chtěl, aby se mu ukázaly před videokamerou a poslouchaly, co mají dělat.“

Obžalovaný skončil za mřížemi - původně osmiletý trest mu soud zkrátil o dva roky. Dnes je už odsouzený z vězení venku a má nařízenou ústavní péči. Tento případ byl pro Lenku Frýbovou první, ale ne poslední.

„V následujícím období byly další dva případy, kdy jsem zahájila trestní stíhání dalších dvou sexuálních predátorů. Další kolegové, kteří se mnou spolupracují na mládeži a mravnosti, měli případy sexuálního nátlaku přes sociální sítě.“

