Vyšetřoval výbuchy na Šrí Lance a Ukrajině, nyní chce řídit útvar pro boj s kyberkriminalitou a terorismem

Do výběrového řízení na post ředitele nového útvaru pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou se přihlásil jeden uchazeč. Podle zjištění Radiožurnálu jde o policistu Karla Pelána, který aktuálně pracuje v mezinárodní policejní agentuře Interpol, kde má na starosti právě tuto problematiku. Praha 15:01 23. srpna 2022

Výběrové řízení by mělo proběhnout v nejbližších týdnech, do minulého čtvrtka mohli uchazeči zaslat na policejní prezidium přihlášky. Kromě ředitele hledá vedení policie ještě jeho dva náměstky – celkem se tedy na tři posty do vedení útvaru přihlásili tři policisté.

„Do výběrových, resp. nabídkových řízení vyhlášených za účelem obsazení služebních míst ve vedení nového útvaru se přihlásili tři zájemci. Všichni projdou standardní procedurou, kterou předpokládá zákon o služebním poměru a vnitřní předpisy,“ vysvětlila mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

„Předně budou hodnoceny přihlášky a splnění všech formálních zákonných předpokladů, následovat budou psychotesty, assessment a konečně i posouzení uchazečů výběrovou komisí. Následně bude ustanovena výběrová komise a určen termín pro konání samotného výběrového řízení,“ popsala Rendlová s tím, že výsledky těchto řízení budou oznámeny ve druhé polovině září.

Vznik nového útvaru oznámil v červnu policejní prezident Martin Vondrášek. Má ho tvořit zhruba 150 policistů. Centrála by měla začít fungovat v lednu 2023. Útvar se bude věnovat boji s extremisty, teroristy a útoky v kyberprostředí. Detektivové to dosud dělali pod hlavičkou Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), vysvětlil už dříve policejní prezident Martin Vondrášek.

Vyšetřoval sestřelení letounu

„NCOZ jako takové zůstává, pouze se z něj vyčleňují dvě sekce z pěti do samostatného útvaru.“ Vedení policie nový útvar pojmenovalo jako Národní centrálu proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.

Karel Pelán aktuálně pracuje jako zástupce ředitele Protiteroristického ředitelství v Interpolu, které se specializuje na terorismus a také pravicový i levicový extremismus.

Podílel se například na vyšetřování teroristických útoků na Šrí Lance v roce 2019, během kterých teroristé o Velikonoční neděli odpálili zhruba ve stejnou dobu výbušniny ve třech kostelech a třech luxusních hotelech, další dva výbuchy následovaly na předměstích hlavního města Kolomba. Zemřely přes tři stovky lidí.

Na pozici v Interpolu je Pelán od roku 2016. Předtím deset let pracoval v Evropském policejním úřadu (Europol) se sídlem v Haagu. Podílel se například na objasňování pádu malajsijského letounu nad východní Ukrajinou v červenci 2014.

„Pplk. Pelán byl v poslední době mimo jiné například členem mezinárodního expertního týmu, který se přímo na místě katastrofy podílel na objasňování okolností zřícení dopravního letounu malajsijských aerolinií nad východní Ukrajinou,“ napsalo v roce 2014 v tiskové zprávě policejní prezidium.

Svoji přihlášku na post ředitele nově vznikajícího útvaru nechtěl komentovat. „Nezlobte se, ale zatím se k tomu nebudu vyjadřovat,“ uvedl jen.

V policejních kuloárech se spekulovalo ještě o policistovi Davidu Jandovi, který pracoval jako šéf protiextremistického oddělení pražské policie a nyní je styčným důstojníkem pro Rumunsko, Turecko a Moldávii. Ten se ale nakonec nepřihlásil. „To je moje osobní záležitost, nebudu to komentovat,“ řekl k tomu Janda.