Gang internetových podvodníků fungoval jako firma. Lidem už se peníze vrátily, říká šéf elitních policistů

Prodáváte věci přes internet. Ozve se zájemce, který hodlá zaplatit dopravu. A pošle odkaz na stránku přepravce. Vy vyplníte své bankovní údaje. Peníze za zboží ale nepřijdou, naopak o peníze přijdete. Policie teď rozbila gang, který takto okrádal inzerenty. „Má to parametry klasického byznys modelu. Měli to vymyšlené do detailů," říká pro iROZHLAS.cz šéf Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislav Brejcha. Rozhovor Praha 21:43 7. prosince 2023

V kontextu ostatních případů policie je tento v něčem výjimečný?

Spíš to ukazuje na schopnost policie se konsolidovat v této oblasti. Když se podívám o nějakou dobu zpět, tak i policie byla překvapená z nárůstu kyberkriminality.

Co můžu za tu krátkou dobu ve své pozici hodnotit velmi pozitivně, tak je za mě schopnost policie na to reagovat na všech svých úrovních. To znamená, jak z úrovně územích odborů, krajských ředitelství i celorepublikových útvarů. Reagovat, řekl bych, i flexibilně.

Je ale velmi důležité v této oblasti nasměrovat energii do primární prevence. Máme i některá ofenzivní opatření v rámci této oblasti, o kterých nemůžu blíže mluvit. Policie teď ale spíš hasí nějaký problém.

Na tiskové konferenci jste zmínil, že organizovaná skupina byla sofistikovaná. Co si pod tím představit?

Ta sofistikovanost skupiny spočívá v tom, že když se podíváte na modus operandi, tak fungovala v podstatě jako malá firma. Měli tam rozdělené role. Najali lidi na chatování s poškozenými. Měli kompletní návod, scénáře, někdo jim přesně říkal, co mají dělat.

V rámci té organizované skupiny museli mít někoho, kdo byl schopen naprogramovat phishingové stránky, museli mít technika, který byl schopen tokenizovat telefon tak, aby se napojil na internetové bankovnictví.

V té nejvyšší struktuře organizované skupiny byli lidé, kteří všechno řídili, byli schopni sehnat další lidi, zaplatit je, rozdělit zisk a vymyslet celý model.

Když se na to podíváte, tak to má parametry klasického byznys modelu. Měli to vymyšlené do nejmenšího detailu. Ti poškození vůbec netušili, že je někdo okrádá.

Je na tom smutné, že v případě obětí jde o lidi, kteří se snaží prodat někde na internetovém bazaru věci, které už nepotřebují. Prodávají brusle po dětech, prodávají kočárky. Nejsou to bohatí lidé, kteří si kupují všechno nové, to se mě osobně hodně dotýká.

Dá se říct, jaká byla průměrná škoda na oběť?

Záleželo, kolik měli na účtu peněz. Je to od několika tisíců až pod deseti tisíce korun, někdy sta tisíce. Princip spočívá v tom, že vy chcete něco prodat, chcete prodat brusle za tisíc korun. Myslíte si, že vám přijde tisícovka na účet, a že ten hodný kupující vám ještě zaplatí dopravu.

A místo toho se vám dostane na účet a začne vám vybírat peníze. A vy, než to zjistíte, a než něco uděláte, tak vám taky může zmizet 50 tisíc během jednoho dne.

Brali si útočníci na své oběti i půjčky?

Ne. Tohle je rychlý byznys. Vybrat rychle peníze, obklíčit účet, a pokud to jde, než se něco stane, tak to vybrat.

Podařilo se zachránit nějaké finanční prostředky, vrátit obětem aspoň část peněz?

V rámci případu došlo k tomu, že všem poškozeným, o kterých víme v České republice, už byla škoda uhrazena hlavní pachatelkou v rámci dohody o vině a trestu. To považuji za klíčové.

Dohoda je uzavřená a všichni poškození z finančních prostředků pachatelky dostali škodu zpátky. Myslím si, že to je unikátní věc, že se poškozeným ztráta vrátila.

Callcentra na Ukrajině

A proč do toho byla zapojená Ukrajina, když útočníci cílí na české oběti?

Byla tam callcentra. Tam byli lidé, kteří to celé organizovali, ale to může být kdekoli jinde. My víme, že tyto typy callcenter a zločinů jsou i v jiných východních státech všude možně. Je to celosvětový trend.

Komplikovalo vyšetřování, že na Ukrajině je válka?

Musím říct, že ve chvíli, kdy jsem se rozhodoval, jestli mám poslat svoje lidi na realizaci na Ukrajinu, tak jsme udělali průzkum, do jaké je to oblasti. Bylo to samozřejmě schváleno vedením policie.

Malinko jsme váhali, ale převážila naše vůle, ta snaha ten případ dodělat a věděli jsme, že přítomnost našich lidí při realizacích bude mít přínos a měla. Potvrdilo se to.

Co tam dělali konkrétně?

Jednak někteří pachatelé byli Češi. My jsme dopředu měli předvyhodnocené nějaké důkazy, měli jsme screening toho, jak to vypadá u nás. Ale potřebovali jsme se dostat k důkazům, které směřovaly do České republiky. Už v době té realizace tam docházelo k nějaké, řekněme preselekci toho, co potřebujeme.

Představte si obrovské množství zajištěných dat, gigabajty. My to musíme vyhodnotit, musíme se k těm věcem dostat. To znamená, že naši kolegové tam samozřejmě nemají práva policistů. Nicméně byli označeni jako policisté a byli tam ve spolupráci s kolegy z Ukrajiny. Měli za úkol v podstatě zaměřit se na důkazy, které nám pomůžou v našem trestním řízení v České republice.

Využívají útočníci i moderní technologie, jako je umělá inteligence?

Určitě v rámci chatování, v rámci nějakých překladů, protože jak to probíhalo z Ukrajiny, tak ta komunikace probíhala v češtině. Ti poškození už v podstatě neměli šanci poznat, že s nimi nekomunikuje rodilý mluvčí. Využívali k tomu právě tu technologii, která umožňuje sofistikované překlady nebo vyjadřování se v českém jazyce.

Kolik takových skupin v současnosti dál operuje?

To se fakt nedá říct v tuto chvíli. Můžou to být řádově desítky klidně. Ale teď se bavíme o tom, že to jsou skupiny, které pokrývají celý evropský prostor. Já nemám informace z ostatních evropských států. My jsme v tuto chvíli natolik zabořeni do těch našich případů, tak abychom se věnovali našim poškozeným a české scéně.

A v Česku? Máte informace, že tento typ podvodů bude pokračovat?

To určitě běží dál. Ty skupiny se větví dál, pracují na tom kolegové z Ukrajiny. Je to podobné jako v obchodu s drogami, seberete jednoho dealera, potom se vyskytne další.

Dokud lidi na to, teď to nemyslím pejorativně, budou naskakovat, tak to bude pokračovat. Dokud to bude rentabilní, tak to pojede dál. Akorát je otázka v jaké míře, kolik bude poškozených a jaká bude schopnost orgánů vymáhajících právo to postihovat.

