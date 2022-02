Web České televize během hokeje spadl. Nejednalo se o kybernetický útok, ale o technickou závadu

České televizi v pátek dopoledne opět nešel web. Stalo se tak během přímého přenosu hokejového utkání mezi Českem a Švýcarskem na olympijském turnaji v Pekingu. Podle prvotních informací šlo opět o kybernetický útok, mluvčí televize Karolína Blinková ale posléze serveru iROZHLAS.cz řekla, že šlo o technickou závadu. Praha 14:10 11. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Česká televize čelí od rána dalšímu kybernetickému útoku | Zdroj: ČT Sport

Televize přímý přenos z hokejového zápasu vysílala na webu kvůli souběžně probíhajícímu biatlonovému sprintu žen.

„Web České televize, a tím i přenos hokejového utkání, čelil technickým problémů,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Blinková. Co výpadek způsobilo, nechtěla komentovat. „Na základě dnešních zkušeností uděláme všechno pro to, aby se to neopakovalo.“

Původně ale televize uvedla, že se jedná o další kybernetický útok DDoS. „Česká televize právě teď čelí vskutku masivnímu kybernetickému útoku,“ uvedla ČT na twitteru.

Michal Dusík

@mikiedusik Faktem zůstává i to, že jde o opakované útoky vedené zjevně pronajmutými farmami, což je dnes bohužel celkem snadné a tuto službu lze objednat i poměrně levně :(. Rukojmími tohoto boje, o jehož cíli mohu jen spekulovat, i když jisté indicie tu jsou,jste pak především vy diváci.:( 66

Podle Blinkové se to ale nepotvrdilo. „Byla to počáteční informace, kdy jsme analyzovali, co se děje, a bylo to nastavení nouzové stránky,“ řekla. Právě tam se přenos kvůli problémům přesunul.

Během probíhajících olympijských her v Pekingu nejde o první podobný problém. Před přenosem slavnostního zahájení her minulý pátek a poté i v sobotu dopoledne čelila televize kybernetickému útoku.

Z důvodu velkého zájmu o olympiádu Česká televize doporučila, aby si diváci web zapnuli s předstihem a vyhnuli se tak potížím s přetížením či případnými výpadky.

ČT sport

@sportCT Abyste se vyhnuli případným výpadkům webu způsobeným kybernetickými útoky, zapněte si, prosím, přenos pár minut před začátkem a už z něj neodcházejte. Sepsali jsme pro vás i několik dalších tipů 👉 cutt.ly/fOZtYFT 7