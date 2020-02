Kyberšikana dětí na internetu roste. Predátoři u zpráv nekončí a rodiče často netuší, jak se bránit

Zhoršení prospěchu ve škole, časté bolesti břicha nebo hubnutí. To můžou být příznaky kyberšikany dětí. Začít to přitom může zdánlivě nevinně – jen pár fotkami na sociálních sítích. Zato na konci může dojít až k fyzickému zneužití. Šikana dětí navíc na internetu podle posledních dat policie roste. Řešení není jednoduché a velkým problémem jsou i rodiče, kteří sami sociálním sítím nerozumí, a své dítě tak těžko můžou chránit. Praha 6:00 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle statistik policie si nahé fotky mezi sebou posílá 15 až 20 procent dětí. Kolik snímků se dostane i k internetovým predátorům, policie neví. Ilustrační foto | Foto: Miika Silfverberg | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

„Kontaktovala ho slečna, která se údajně přistěhovala. A ptala se, jestli by jí nedělal průvodce po městě. Dítěti to nedojde. Začne to kamarádsky, ale rychle to sklouzne,“ popisuje Radiožurnálu žena, jak na jejího – tehdy dvanáctiletého – syna zaútočil takzvaný internetový predátor.

Využil k tomu fotky z dovolené, které měl chlapec na svém účtu na sociální síti.

Poslechněte si celou reportáž Jany Magdoňové o kyberšikaně dětí

„Kluci se chtěli jít koupat, ale neměli plavky, a tak se koupali ve slipech. Potom jsme udělali fotky z dovolené. Takže když viděla fotku ve slipech, chtěla později vidět i fotku bez nich.“

V tomto konkrétním případě nezůstal predátor jen u psaní zpráv. Chlapce několik měsíců týral i sexuálně zneužil.

Podle Ondřeje Moravčíka z Policejního prezidia hledají útočníci na sociálních sítích dětí tři kategorie fotek. „Jsou to zajímavá témata z oblasti kultury, z oblasti sportu a případně z oblasti koníčků, protože když někoho oslovíte na základě fotografie a předstíráte stejné zájmy, máte větší šanci uspět,“ vysvětluje.

Jakmile predátor získá intimní fotografii dítěte, začne ho vydírat a chtít po něm další fotky i videa. Hrozí, že věci, které mu poslal, zveřejní. To se ale podle Moravčíka většinou nestane. „Kdyby to zveřejnili, přišli by o moc nad svou obětí,“ říká.

Zmíněný případ je extrémní, často ale dítě přes sociální sítě šikanují i spolužáci. Podle policie kyberšikany dětí přibývá.

„Myslím si, že se policii daří vlastní pátrací činnost. Nárůst je způsoben i tím, že policie se na tuto oblast více i lépe zaměřuje a umí ji lépe zpracovávat,“ říká Radiožurnálu ředitel kybernetické kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu Radek Nezbeda.

Neznalost rodičů

Problémem je, že rodiče to stále se sociálními sítěmi moc neumí, a proto neví, jak své potomky chránit. „Když děti tráví tři hodiny na instagramu a my to slovo neumíme ani napsat, těžko mu můžeme poradit a zamezit, aby se tam chovalo rizikově,“ tvrdí Moravčík.

Školy se neznalosti rodičů snaží zamezit besedami. O ty je ale velmi malý zájem. „Odezva od rodičů je minimální. Když ze školy, kde je až 500 dětí, přijdou dva rodiče, je to opravdu hodně,“ líčí učitelka Jana z gymnázia na Vysočině.

U ní na škole řeší kyberšikanu přibližně dvakrát ročně, o většině případů se ale učitelé ani nedozví. Ministerstvo školství pro učitele vydalo metodiku, jak šikanu poznat a jak ji řešit, pomoct může i školní ombudsman.

Přesto je podle maminky jedné z obětí nejdůležitější s dítětem mluvit. „Neustále mu opakovat, že ať se stane to nejhorší, pořád je to vaše dítě a pořád ho budete milovat. Aby se pak nebálo přijít a říci to nejhorší,“ dodává.

Podle statistik policie si nahé fotky mezi sebou posílá 15 až 20 procent dětí. Kolik snímků se dostane i k internetovým predátorům, policie neví, protože se o případu často vůbec nedozví.