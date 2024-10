Kyberšmejdi rádi hrají na city. Nevěřte jim pohádky o zbohatnutí, radí bankovní a policejní experti

„Zrovna nedávno mi přišla zpráva, že mám zaplatit nějakých 99 korun. Nevěřila jsem tomu, protože vím, když něco neplatím. Tak jsem to poslala synovi, který mi řekl, ať to vymažu, protože se jedná o nějakou poplašnou zprávu,“ popisuje vlastní zkušenost s kyberpodvodníky paní Alena Boková z Teplic.

Spolu s více než stovkou dalších ambasadorů klubů SenSen se minulý týden zúčastnila přednášky, kterou policie a banka ČSOB uspořádaly v pražských Radlicích.

Policejní preventista Ondřej Penc na přednášce upozorňoval na to, že v první fázi jsou útoky kyberšmejdů plošné. „Chtějí zasáhnout co nejvíce lidí a čekají na to, co jim tím sítem propadne,“ popsal Penc.

„Na začátku může být rozesílání strojové. Používají na to například algoritmy, které jim e-maily a zprávy rozesílají. Poté, co tím sítem propadne člověk, který zareaguje, se mu věnují skuteční lidé, kteří se ho snaží vmanipulovat tam, kam chtějí,“ dodal policejní preventista.

Způsobů, jak se kyberpodvodníci snaží peníze z lidí vylákat, je mnoho. Konkrétně na starší ročníky ale používají zejména tři metody. Asi nejčastější jsou podvodné investice, kdy pachatelé sázejí na to, že senior bude chtít rozmnožit svoje úspory.

Jindy se podvodníci také snaží seniora přesvědčit, že musí společně něco opravit, nebo zabránit odcizení peněz z banky. A velmi rozšířené jsou také takzvané romantické podvody.

„Jsou to romantické dopisy, kdy se pachatel snaží navázat takřka až intimní vztah se seniorem po zprávách. Ti na to přistupují mnohem snadněji než lidé v produktivním věku,“ vysvětluje Ondřej Penc.

Stejné, nebo velmi podobné metody ale podvodníci zkoušejí i na mladší ročníky a leckdy bývají úspěšní. Třeba jen proto, že člověka zastihnou ve chvíli, kdy se tolik nesoustředí.

Přesto existují způsoby, jak našeptávání podvodníků odolat. „Pokud mám nějaké důvěrné údaje, tak to jsou údaje pouze pro mě – PIN, hesla, čísla platebních karet, rodná čísla a podobně. Tyto údaje nikomu po internetu nesdělovat,“ shrnul to nejdůležitější kybernetický expert ČSOB Petr Vosála.

Kromě toho je také podle Vosály důležité nenechat se donutit něco udělat hned. Zároveň je si třeba uvědomit, že je podezřelé, když mi někdo nabízí zázračné zbohatnutí. A ještě horší je podle Vosály pustit si někoho na dálku do počítače.

„Pokud mi někdo volá a nabízí jakoukoliv službu zdarma, že se mi podívá do počítače a něco tam přenastaví, není dobrý nápad tam kohokoliv pouštět,“ varuje Vosála.

Důležité je nepodlehnout časovému nátlaku. Podle bezpečnostních expertů je třeba zachovat chladnou hlavu, ideálně zavěsit a zavolat buďto na oficiální linky finanční instituce, nebo někomu důvěryhodnému, s kým se můžu poradit.