Kyberšmejdi zkoušejí nový trik. Vydávají se za finanční správu a slibují vrácení přeplatku

Finanční správa varuje před nejnovější variantou podvodných telefonátů a textových zpráv. Vyzvou vás, abyste se přihlásili o vrácení údajného přeplatku na daních, třeba až 30 tisíc korun. Po kliknutí na aktivní odkaz vás nasměrují na podvržené stránky, kde se z vás pokusí vylákat citlivé osobní informace. Věrohodnost dodávají logy Finanční správy ČR a portálu MOJE daně. Jak se nenapálit, radí mluvčí finační správy Tomáš Weiss. Rozhovor Praha 15:42 15. března 2024

Jak ty podvodné telefonáty a zprávy vypadají? Působí věrohodně?

To je asi různé u každého z nás. Skutečně se vám ozve hlasový automat, který se vydává za finanční zprávu. Informuje vás o poměrně zajímavém přeplatku, velmi často 30 000 korun a poté vám přijde do SMS zprávy odkaz, který vypadá jako od ministerstva financí. Po prokliknutí se objeví stránka, která imituje náš portál MOJE daně. Je tam logo, je tam název naší finanční zprávy, takže skutečně to na mnohé věrohodně působit může.

Podle čeho se dá vytušit, že jde o podvod?

Finanční zpráva nikdy nepoužívá hlasový automat, když volá. Vždycky uslyšíte osobně pracovníka finanční zprávy. Současně nikdy neposíláme do SMS zprávy ani do e-mailu žádný aktivní odkaz, žádný proklik nikam.

A také je dobré si uvědomit, že v průběhu března stále trvá podávání daňového přiznání, takže v tuto dobu vám finanční úřad nikdy nevrací žádné přeplatky, to se bude dít až v průběhu dubna.

Jak na něm mám reagovat, nebo spíš nereagovat?

Zavěsit, nikam se neproklikávat. Můžete to číslo nahlásit na váš finanční úřad. My aktivně spolupracujeme s Policií České republiky, ale je potřeba říct, že v těch stovkách případů, které jsme zaznamenali napříč republikou, vždycky to číslo bylo jiné. Nemá to úplně jednoduché řešení a zaměřujeme se teď primárně na osvětu lidí, aby věděli, že jde o podvodné volání, a ne finanční úřad.

Máte představu, kolik lidí se letos řádově podvodníkům podařilo napálit?

To je těžké říct. My zatím v rámci této vlny, která trvá zhruba dva dny, nemáme informaci, že by se někdo napálil a přístupové údaje třeba do internetového bankovnictví sdělil. Ale máme v tuto chvíli stovky případů napříč republikou a to je třeba říct, že většina lidí incident nehlásí, takže jde o opravdu masivní vlnu těchto vishingových útoků.

Takže vyzýváte k tomu, aby lidé hlásili jakýkoli útok tohoto typu?

Určitě. Nahlásit na finanční úřad, ale primárně vědět o tom, že takhle finanční úřad nevystupuje. Takže hlavně zavěsit telefonát a nikam se neproklikávat.

Přibývá takových případů u nás?

My se s tímto setkáváme poměrně pravidelně. V loňském roce také v průběhu kampaně na daňové přiznání jsme měli podobné vishingové útoky, také jste v SMS zprávě nebo v e-mailu dostal odkaz na falešný portál MOJE daně, kde se vás opět snažili připravit o citlivé údaje.

Tři roky zpátky jsme měli vishingovou kampaň, kde se útočníci vydávali za Českou poštu a naopak vás informovali, že máte nedoplatek na dani a chtěli někam zaslat nějaké finanční obnosy. Dá se říci, že ano, podvodů přibývá a jsou stále sofistikovanější.

Chystáte se jako finanční správa na tyto podvody nějak reagovat? Třeba vlastní kampaní nebo osvětou, týkající se toho, jakým způsobem by se lidé měli zachovat, když se je někdo snaží takhle podvést?

My se snažíme osvětu v tomto tématu dělat průběžně a nejsme v tom sami. I další státníci na to nějakým způsobem reagují. Určitě je potřeba, aby se lidé nejdřív zamysleli nad tím, zda je to vůbec možné, zda jste tím podnikatelem, který může mít přeplatek na dani a tak dále.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, tak radši telefon položit, radši se nikam neprokliknout a informovat instituci s tím, že se vám tento útok stal a jestli je to skutečně reálné.

Ale nic zvláštního v tuto chvíli jakožto finanční zpráva nechystáte?

V tuto chvíli jako finanční zpráva ne, spíš je to otázka pro státní instituce jako celek.