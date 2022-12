Česko chce lépe chránit klíčové firmy před kyberšpionáží. Panují ale obavy z vysokých nákladů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravuje zákon spolu se zpravodajskými službami na ochranu kritické infrastruktury před špionáží a útoky. Jde například o telekomunikace, energetiku, bankovnictví nebo vodárenství. Připravovanou legislativu kritizují například provozovatelé komunikačních sítí, kteří se obávají, že to přinese vysoké náklady. Praha 21:09 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko vyřadilo z výstavby 5G sítí čínské firmy Huawei a ZTE nebo Rosatom z dostavby jaderné elektrárny Dukovany (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zhruba 150 nejdůležitějších firem a úřadů, které zabezpečují chod státu, má před internetovými špiony ochránit nový zákon. Patří mezi ně třeba elektrárny, rozvodné sítě nebo telekomunikační firmy. Ty jsou sice schopné vyhodnotit technická rizika, ale ne v plné šíři.

„Bavíme se o strategických hrozbách a rizicích. A ty nejsou schopny subjekty vyhodnotit vzhledem k tomu, že nemají k dispozici všechny informace, kterými disponují například zpravodajské služby a je jimi vybaven stát,“ vysvětluje pro Radiožurnál ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr.

Na zákonu se podílí i Bezpečnostní a informační služba, která už dlouho varuje před kyberšpionáží ze strany ruských a čínských firem. Zmínila ji třeba i ve své poslední výroční zprávě.

Upozorňuje na nekontrolované pronikání čínských technologií, a to v kombinaci s masivním sledováním internetu hodnotí jako zásadní bezpečnostní hrozbu. Číňanům jejich zákon nařizuje spolupráci s rozvědnými službami, pokud je o to stát požádá.

„Dlouhodobě upozorňujeme na rizika spojená s používáním informačních a komunikačních technologií, zejména z nedemokratických zemí. Nevíme, jak technologické firmy z těchto zemí nakládají se získanými daty. A s tím je spojené riziko, že by se naše data mohla ocitnout například v rukou cizích zpravodajských služeb,“ doplňuje mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Kvůli tomu v uplynulých letech Česko vyřadilo z výstavby 5G sítí čínské firmy Huawei a ZTE nebo Rosatom z dostavby jaderné elektrárny Dukovany.

Hrozí monopol?

Nový zákon má teď nově dopadnout i na menší dodavatele technologií, které jsou navázané na velké hráče, a prověří, jestli nejsou i oni bezpečnostním rizikem. Právě přes ně totiž hackerských útoků přibývá.

„Jeden vysokoprofilový útok byl na americkou síť supermarketů Target, kde se do nich útočník dostal přes firmu, která jim dělala fyzickou správu datacenter,“ vysvětluje bezpečnostní analytik Tomáš Flidr.

Asociace kritické infrastruktury České republiky říká, že tyto firmy si už dnes bezpečností rizika hlídají. Podle ředitele asociace Michala Moroze je ale otázkou, jestli NÚKIB dokáže do detailu kontrolovat celou dodavatelskou strukturu.

„Málokterý dodavatel vám dnes dodá výrobek nebo technologický prvek, který od A do Z vyrobí sám. Většinou je to skládáno z celé řady technologických prvků. A to se netýká jen hardwaru, ale i softwaru. Jestli v tom jsou prvky od deseti čínských dodavatelů nebo subdodavatelů, to nikdo neví. Takhle toto bude těžké,“ vysvětluje Moroz.

Jakub Rejzek z IT sekce Hospodářské komory varuje, že to v důsledku může vést ke zvýšení cen služeb tím, že stát zvýhodní některé dodavatele a ti zvýší cenu svých technologií.

„Kolik dodavatelů znáte pro mobilní infrastrukturu – Ericsson, Nokia, Huawei a ZTE. Když si škrtnete ty dvě čínské, tak vám zůstane Ericsson a Nokia, přičemž Nokia má ve svých produktech velmi špatnou energetickou bilanci, takže nebývá preferovaná v zemích, kde je drahá elektřina. A vzniká monopol,“ upozorňuje.

Flidr ale vysvětluje, že nákup od spolehlivých dodavatelů se vyplatí, i když pořizovací cena bude vyšší. „Klidně i kdyby ušetřili dvacet procent, tak v momentě, kdy dojde k problému, tak budou mít náklady ani ne v jednotkách, ale třeba v desítkách miliard. Této argumentaci tedy nerozumím.“

NÚKIB by měl finální verzi zákona předložit do poloviny příštího roku.