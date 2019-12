Kyberútok v benešovské nemocnici: podle policie nešlo o vydírání, oprava potrvá nejméně do pátku

Benešovská nemocnice bude fungovat v omezeném režimu nejméně do pátku. IT specialisté v pondělí v poledne začali znovu instalovat všechny servery a koncové IT stanice napadené počítačovým virem. Většinu zálohovaných dat nemocnice zřejmě bude možné obnovit. Policie v pondělí uvedla, že útok nebyl vyděračský a nešlo o výkupné, vyšetřování pokračuje. Chod bude nemocnice podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) obnovovat pomalu a postupně.

Praha 16:48 16. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít