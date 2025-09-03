Kynšperk nad Ohří začal s modernizací betonového předmostí u lávky přes řeku. Vyjde na 24 milionů
V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. Podle starosty Marka Matouška (nez.) opravy potrvají 11 měsíců a pro cyklisty, pěší i vodáky bude kompletně omezený průchod po lávce i průjezd po levém rameni řeky.
„Naše lávka je technický skvost. Betonová předmostí jsou 101 let stará a podle statika i vzhledem k provozu, který na lávce díky páteřní cyklostezce je, je jejich obnova už akutní,“ řekl starosta.
Modernizaci město chystalo pět let, byla vypsaná architektonická soutěž, kam se přihlásilo pět návrhů. Vyhrál projekt, který město finančně zvládne a je stejný jako studie, která mu předcházela.
Na ostrov, přes který lávka vede, povedou až pět metrů široké schody. Ostrov jako takový plánuje radnice v budoucnu dále zvelebovat a vybudovat zde relaxační zónu.
Dokončení příští rok
Na předfinancování demoličních prací i stavby si město vzalo úvěr. Podle Matouška byla podána i žádost o individuální dotaci od Karlovarského kraje. Ten by po schválení mohl přispět třetinou celkové částky, tedy osmi miliony korun, z rozpočtu pro rok 2026.
„Dřevěná část mostu je v dobré kondici. Ale ocelové výztuže v obou předmostích postupně zrezly. Dojde k jejich demolici a kompletní obnově. Stavební firma by měla práce dokončit do 30. června 2026 tak, aby na hlavní cyklistickou i vodáckou sezonu byla lávka opět průchozí,“ doplnil starosta.
Stavbaři teď přehradí levé rameno řeky. Vodáci proto budou muset přenášet jez na pravém rameni. Cyklisté a pěší budou po celou dobu stavby využívat k průjezdu a průchodu nedaleký silniční most přes Ohři. Podle starosty je na kolech možné jet i přes Chotíkov a Nebanice.
Město Kynšperk nad Ohří hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 100 milionů korun. Asi pětinu tvoří investice, zbylé výdaje jsou provozní. Ve městě žije necelých 5000 obyvatel. Krytá dřevěná lávka nahradila v roce 1947 původní železobetonovou lávku zničenou na sklonku války ustupující německou armádou.
Dřevěná část je dlouhá 63 metrů a je druhou nejdelší v Česku. Podle starosty je nejdelší lávkou v Česku stojící na pouhých dvou pilířích. Současná podoba pochází z roku 1950.