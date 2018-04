Rusové získali VIP občanství za vědecký přínos. Akademie je nezná, varuje před centrem, kde 'bádají'

Bez zkoušek a dlouhého čekání získal loni české občanství Rus Kyrill Kulakovský. Výjimku mu na základě přímluvy Centra pro výzkum energetického využití litosféry umožnilo ministerstvo vnitra. Pro Česko podle něj představuje významný vědecký přínos. Před ním, opět po přímluvě instituce, získal stejným způsobem občanství i jeho otec. V akademii věd však ani jednoho Kulakovského neznají, před centrem varují a město Liberec ho ruší kvůli nečinnosti. Praha 6:00 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní pas | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dostat se k českému pasu rychle a jednoduše ministerstvo vnitra každoročně umožní jen několika cizincům, obvykle sportovcům, vědcům, umělcům nebo úředníkům. Zákon o státním občanství takovou výjimku umožňuje, a to tehdy, pokud jsou uchazeči „významným přínosem pro Českou republiku“.

Pokud přínos zájemců o české občanství dosvědčí český úřad, vysoká škola či výzkumná instituce a vnitro jejich argument uzná, odpadne jim tak zdlouhavý proces s nejistým výsledkem, na jehož konci čeká test ze znalostí češtiny nebo českých reálií.

Osm výjimek

Seznam osob, které český pas získaly na základě výjimky, každoročně zveřejňuje právník a bývalý novinář Tomáš Němeček. Loni v prosinci díky reprezentování na olympijských hrách dostala „rychlé“ občanství kanadsko-americká krasobruslařka Courtney Mansourová, „jiný státní zájem“ vnitro zohlednilo u manželky velvyslance v USA Hynka Kmoníčka Indiri Gumarove.

Mezi osmi výjimkami za rok 2017 se objevil také Rus Kyrill Kulakovský, u něhož ministerstvo vnitra uvádí „vědecké hledisko“. Tři roky před ním přitom stejným způsobem získal občanství jeho otec Alexandr.

„Zaujalo mě, že jsem nemohl zjistit, co je ten starší Kulakovský zač. Pak jsem dostal upozornění na článek ruskojazyčného serveru v Česku, že se mu říkalo Rudý ředitel, chystal se chovat jesetery,“ upozorňuje Němeček.

Češkou na poslední chvíli. Courtney Mansourová dostala pas pár týdnů před olympiádou Číst článek

Hovoří o článku serveru Pražskij Telegraf z roku 2008. Podle něj Kulakovský starší dostal přezdívku Rudý ředitel kvůli komunistické minulosti a dříve patřil mezi 500 nejbohatších Rusů. Ministerstvo vnitra v jeho případě nevysvětlilo, jaký přínos pro Česko má a proč VIP občanství dostal.

Server iROZHLAS.cz se to proto pokusil zjistit v případě Kyrilla Kulakovského a ukázalo, že klíčovou roli u jeho úspěchu i úspěchu jeho otce hraje podezřelé Centrum pro výzkum energetického využití litosféry.

Chovanec: Už si nepamatuji

Kulakovskému mladšímu umožnil zkratku k českému občanství podpis tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD. Ten si podle svých slov dnes již případ nevybavuje. „Nepamatuji si to jméno. Ale s tímto institutem se šetřilo jako šafránem," ujistil Chovanec.

Podle ministerstva vnitra byly důvody pro udělení občanství ve zrychleném režimu dostatečné. Za Kyrilla Kulakovského se přimluvil tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), podle něhož je Kulakovský klíčovým vědeckým výzkumníkem výše uvedeného Centra pro výzkum energetického využití litosféry.

„Svou vlastní a původní vědeckou prací v oblasti Smart city a dopravní telematiky napomáhá při vzdělávání samosprávných orgánů a orgánů státní správy v přenesené působnosti v českých obcích a městech a jeho pracovní činnost vede k přímé aplikaci nových technologií rovněž v komerčním sektoru,“ citovala z Havlíčkovy přímluvy mluvčí vnitra Hana Malá.

Ani tehdejší ministr průmyslu a obchodu si na přímluvu již nevzpomíná, podobné materiály pro něj prý chystali podřízení. „Tyto věci připravovaly odborné útvary ministerstva. Žádný osobní zájem jsem tam neměl, řídil jsem se doporučeními,“ odpověděl Havlíček na otázku serveru iROZHLAS.cz, proč právě Kulakovského mladšího podpořil.

Odborník na telematiku

Z otevřených zdrojů lze skutečně dohledat, že novopečený majitel českého pasu je odborníkem na telematiku, obor řešící mimo jiné dopravní problematiku. Několikrát v Česku přednášel na různých konferencích, v této oblasti navíc podniká.

Podle Zdeňka Rybáře, ředitele Centra pro výzkum energetického využití litosféry, který se za Rusa i jeho otce Alexandra přimluvil, mají Kulakovští pro instituci velký význam.

§16 Zákona o státním občanství České republiky Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku Ministerstvo může udělit státní občanství České republiky žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt1) a udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu. Žadatel nemusí splňovat podmínky stanovené v § 14, s výjimkou podmínky stanovené v § 14 odst. 3. Žadatel předloží doklad, který mu byl vystaven některým z ministerstev či jiným ústředním správním úřadem9), Kanceláří prezidenta republiky, veřejnou nebo státní vysokou školou, nebo veřejnou výzkumnou institucí10), a který osvědčuje důvod pro udělení státního občanství České republiky podle odstavce 1; žadatel nepředkládá doklad uvedený v § 19 písm. g) ani doklady podle § 20.

„Alexandr má na starosti věci týkající se geologie. Připravovali jsme se na využití potenciálu v suchých horninách a on s tím má zkušenosti. Doporučil nám svého syna, který se zabývá fundraisingem. Nejdříve ho pro nás dělal a skutečně se mu podařilo sehnat prostředky, které našemu ústavu hodně pomohly. Během své činnosti pro nás začal pracovat v oboru telematika. Teď máme zajímavé partnery a připravujeme řešení, z nichž některá jsou už dokonce skutečně funkční," popsal Rybář serveru iROZHLAS.cz.

Kulakovský mladší podle něj instituci sehnal až 10 milionů korun. „Je to pro nás 95 procent prostředků, protože my od státu nedostáváme peníze, získáváme je vlastní hospodářskou činností a z darů,“ pochvaluje si ředitel centra pro výzkum litosféry.

Jeho tvrzení však významně oslabuje fakt, že organizace má skončit. Její zřizovatel - město Liberec - si od ní původně sliboval pomoc s vybudováním geotermální elektrárny. Již před rokem ovšem na svých stránkách uvedl, že centrum dlouhodobě nenaplňuje účel, kvůli němuž v říjnu 2007 vzniklo.

'Nic nedělají'

„V současné době nemá dozorčí radu, radu instituce ani ředitele a fakticky nevykonává žádnou činnost,“ konstatuje rok stará zpráva. Záměr instituci zrušit město i po roce potvrzuje.

„Rada a Zastupitelstvo města Liberce rozhodly o ukončení činnosti a likvidaci společnosti Centrum pro výzkum energetického využití litosféry. V současnosti probíhají administrativní kroky k naplnění usnesení radních a zastupitelů,“ přiblížila liberecká tisková mluvčí Jana Kodymová.

Podle Rybáře centrum rozhodně nemá zaniknout kvůli nečinnosti, stalo se prý obětí politických tahanic. „Jde spíš o hádky v Liberci, kde se snaží financování svést jedna skupina na druhou a chtějí poukázat, že druzí něco založili a nic to nedělá. Město samo mělo do dozorčí rady dodat své lidi, neprovedlo to, nepracuje, je těžké se s nimi domluvit v těch nejzásadnějších věcech, které by měli dělat,“ postěžoval si ředitel.

'Silně podezřelá instituce'

Server iROZHLAS.cz se proto obrátil na Akademii věd České republiky, aby zjistil, zda se centrum a Kulakovští skutečně stali obětí politických bojů v Liberci, nebo zda je pravdivá verze města o nečinnosti. Zeptal se, zda jsou Kulakovští jako příjemci občanství za vědecký přínos mezi českými vědci známí, případně na jakých vědeckých projektech se podílí.

„Mluvil jsem s doktorem (Janem) Šafandou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Ty lidi vůbec nezná, ale upozornil mě, že Centrum pro výzkum energetického využití litosféry je silně podezřelá instituce, na kterou je třeba dávat si pozor," odpověděl mluvčí akademie věd Jan Martinek.

Webové stránky Centra pro výzkum energetického využití litosféry | Zdroj: Printscreen

Kulakovský mlčí

Na webových stránkách centra nelze nalézt informace o konkrétních projektech, či výzkumech, na nichž se podílelo. A taková zmínka není dohledatelná ani v mediální databázi za posledních pět let.

Svůj přínos pro instituci, díky němuž jednodušeji získal české občanství, nevysvětlil ani sám Kyrill Kulakovský. Server iROZHLAS.cz se ho pokusil kontaktovat přes jeho bývalého advokáta, ale neúspěšně. Nereagoval ani na otázky zaslané na jeho e-mailovou adresu v centru pro výzkum litosféry.

Právník Němeček však možné vysvětlení nabízí: „Přijel k nám ruský miliardář, přivezl si hotovost, možná zafinancoval to centrum, tím pádem si pořídil občanství nejdříve on, pak jeho syn. Když čtu, že mladší Kulakovský dostane pas taky a centrum zároveň zaniká, vypadá to jako, že splnilo svůj účel: Kulakovští mají občanství.“