Okolí Strakonické může po uniku aminokyseliny zapáchat týdny. Zdravotní nebezpečí lidem nehrozí

U Strakonické ulice v pražských Lahovicích stále zapáchá v pátek uniklá aminokyselina. Látka může být v okolí cítit ještě několik týdnů, sdělila mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská. Lidem ale podle ní nehrozí žádné zdravotní potíže, a to ani po nadýchání výparů. Uniklá aminokyselina se běžně přidává do krmiv pro drůbež a prasata. Praha 19:56 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní vůz, ze kterého unikl koncentrát pro výrobu krmiv na Strakonické ulici v Praze. | Foto: Leoš Kučera - HZS Praha

V pátek se na vozovku frekventované Strakonické ulice dostal výživový koncentrát, jehož součástí je methionit, což je jedna ze základních aminokyselin tvořících bílkoviny.

Přivolaní Hasiči museli koncentrovanou aminokyselinu z vozovky odstraňovat mechanicky. „Kyselina byla navázána na sorbční prostředky, které byly posbírány a všechen odpad, který takto vznikl, bude v průběhu tohoto týdne spálen ve spalovně nebezpečných odpadů s největší pravděpodobností v Kralupech nad Vltavou,“ sdělil iRozhlasu.cz Vojtěch Musil z Dekonty, která kapalinu na místě odstraňovala.

I přes nepříjemný zápach se lidé v okolí nemusí obávat zdravotního nebezpečí. „Látka nebezpečná není, už jenom proto, že se jedná o jednu ze základních aminokyselin, používá se do potravy. Hasiči z Dekonty, kteří tam zasahovali, by to tam nenechali v nebezpečném stavu. Nadýchání se látky obyvatelům nehrozí,“ uklidňovala mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská.

Zanedbatelné množství kyseliny

Musil se domnívá, že je zápach způsoben zbytkovým množstvím kapaliny, které je však z pohledu zdravotního rizika naprosto zanedbatelné. „Může být třeba ve spáře v silnici nebo někde u krajnice, opravdu nějaké miniaturní množství, které nemá žádný negativní vliv, nikam se nešíří a nějakými přirozenými procesy dojde k neutralizaci nebo rozložení kyseliny,“ vysvětlil Musil z Dekonty.

Zároveň dodal, že zdravotní nebezpečí by hrozilo pouze v případě, kdy by na silnici zůstala louže či jezírko kyseliny, nebo by látka stekla do povrchového toku. Už v pátek hasiči i mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman uvedli, že k úniku látky do kanalizace ani vody nedošlo.

Ulice byla v pátek uzavřená ve směru z centra od rána do večerních hodin. V okolí se tvořily kolony. Policie odkláněla dopravu Dostihovou ulici, objízdná trasa vedla také po ulici K Barrandovu a po Pražském okruhu. Odklonem dočasně jezdily i autobusy MHD. Všechny spoje nabíraly značné zpoždění v obou směrech.