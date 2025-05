Kytice růží a hořící svíčky ve tvaru srdce. Před hotelem Thermal vzniklo pietní místo pro Jiřího Bartošku

Na Jiřího Bartošku vzpomínají i v Karlových Varech. Improvizované pietní místo vzniklo před vstupem do velkého sálu hotelu Thermal, kudy každoročně prochází po červeném koberci hvězdy Mezinárodního filmového festivalu. A jako prezident festivalu po něm přes 30 let přicházel i Jiří Bartoška. Karlovy Vary 11:39 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Karlových Varech vzniklo improvizované pietní místo pro Jiřího Bartošku | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Zastavila jsem se, protože jsme měli pana Bartošku moc rádi. Je to pro nás symbol Karlových Varů a symbol festivalu,“ popisuje paní, která přišla k pietnímu místu zavzpomínat. Pietní místo tvoří kytice růží, okolo jsou rozestavěné hořící bílé svíčky ve tvaru srdce a před ním fotografie Jiřího Bartošky v rámečku.

No, je to smutné. Před pietním místem se zastavil pan Lubomír z Ostravy. „Pamatuju si ho, jak v 89. přijel do Ostravy ještě s Heřmánkem a Potměšilem. Burcovali nás, ať to spustíme. No a teď jsou dva mrtví a jeden je na vozíku,“ popsal pan Lubomír, co se mu vybaví v souvislosti s Jiřím Bartoškou.

„Vzpomínali jsme na jeho roli v seriálu Sanitka. Ta jeho postava zemřela a někteří to chápou tak, že zemřela doopravdy,“ dodal.

Marie a Beáta přijeli do Karlových Varů ze Slovenska. „Měly jsme ho i jeho filmy moc rády. Naposledy Teorie Tygra, velice dobré,“ uvedly.

Vzpomínkové místo vytvořil Karel Chotek, provozovatel soukromého muzea v Karlových Varech. „Když nás zasáhla zpráva, že pan Bartoška zemřel, přinesl jsem před Thermal svíčku a sešli jsme se tady s dalšími třemi lidmi, kteří chtěli svíčku někam umístit,“ vysvětlil Chotek.

„Nevědělo se kam, tak jsme kontaktovali hotel Thermal a domluvili se na tom, aby se tady udělalo pietní místo a svíčky nebyly všude možně. Je tady tedy určené místo, kam lidé můžou dávat svíčky,“ dodal Karel Chotek.

Na místě je také vitrína, ve které je hlavní festivalová cena. „Dali jsme ji sem z muzea, aby sloužila jako upomínková krásná věc na pana Bartošku,“ popsal Chotek.

„Bylo by skvělé, kdyby Vary uctily Jiřího Bartošku, protože nikdo neudělal za posledních 30 let víc pro slávu Varů nebo pro jejich image než Jiří Bartoška. Mohli by něco udělat, třeba nějaký památník, nebo po něm něco pojmenovat,“ myslí si pan Jan, který se u pietního místa před hotelem Thermal také zastavil.

Pan Jan není jediný, kdo tento názor sdílí. Už ve čtvrtek vznikla petice, která usiluje o přejmenování Moskevské ulice v Karlových Varech na ulici Jiřího Bartošky. „Právě díky jeho nasazení, vizi a osobnímu přístupu se festival stal světově uznávanou událostí a významným symbolem našeho města,“ uvedl autor petice Martin Koutek.

„Přejmenováním Moskevské ulice na ulici Jiřího Bartošky bychom nejen uctili památku tohoto výjimečného člověka, ale zároveň vytvořili důstojný a trvalý odkaz pro budoucí generace. Věříme, že právě tato změna je v dnešní době více než symbolická – přirozená, lidská a hluboce karlovarská,“ zní petice dále. Pod petici se od čtvrtka podepsalo přes 1500 lidí.