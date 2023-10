Přijde Havířov o Kyvadlo? Umělecké dílo už lidé na náměstí Republiky nechtějí

Lidé v Havířově nechtějí sochu kyvadla. Vyplývá to z výsledku ankety, kterou vyhlásila tamní radnice. Zvažuje rekonstrukci náměstí Republiky. Vedení magistrátu chce k názorům občanů přihlédnout při přípravě projektu. Zanedbaná socha se už několik let nepohybovala a její povrch ztratil i původní lesk. Havířov 15:19 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brána s kyvadlem a pramenem výtvarníka Stefana Milkova | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Proti devítimetrové kovové plastice Brána s kyvadlem a pramenem se vyslovilo 81 procent hlasujících. „Nechceme to tady. Ono to mělo pořád nějaké problémy a lidé si na to dlouhou dobu stěžovali. Chceme něco lepšího,“ vysvětlovali lidé, kteří hlasovali proti.

Aneta se do radniční ankety nezapojila. Ale zavzpomínala, jak se dívala, když monumentální kyvadlo před 16 lety na náměstí vztyčovali. Po pěti letech peripetií, kdy sochařskou realizaci vybrala v soutěži odborná porota a pak se radnice nemohla s umělci domluvit, jak na to.

Uznávaný sochař Stefan Milkov připomíná, že sochu město řadu let neudržovalo, kyvadlo se nekývalo a vodní pramen pod ním vyschl. „Je to majetek města. Jestliže se o to takto stará, tak to je jedině ukázka toho, jak se tam hospodaří. A teď to ještě chtějí zlikvidovat. Víte, je to smutný příběh,“ říká.

Další osud díla je nejasný

O likvidaci náměstek primátora Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL) nemluví. Ve hře je spíš přesun jinam, o kterém by znovu mohli hlasovat občané. Zatím nezná ani termín, kdy má kyvadlo z náměstí zmizet.

„Pro nás je to vstupní předpoklad pro naši připravovanou revitalizaci. Chceme, aby náměstí Republiky bylo dominantou Havířova. Aby to bylo krásné nové místo příležitostí a místo setkávání. Proto chceme postupovat raději pomalu, ale dobře, než abychom některé věci uspěchali,“ dodává Niemiec.

Kromě odstranění kyvadla chtějí na náměstí Republiky hlavně vysadit více zeleně. Vydlážděná plocha se totiž v létě značně přehřívá.