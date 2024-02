Kyvadlová, oběžná nebo tramvaj na lanech. Město Liberec představilo varianty lanovky na Ještěd

Město Liberec vybírá ze tří typů lanovek, které by mohly vést na Ještěd. Řeší také, jestli ji prodloužit až ke konečné tramvaje z centra města. Celkem představilo šest možných variant, jak nahradit lanovku, která je mimo provoz od podzimu roku 2021, kdy jedna z kabin spadla a zahynul v ní průvodčí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Liberecký magistrát a architekti představili podobu možných variant obnovy lanovky na Ještěd

Magistrát zatím řeší jen technické parametry nové dráhy a zvažuje, jestli vypsat i architektonickou soutěž. Ta by celý proces o rok prodloužila.

„Vždycky to byl krásný výlet, proto bych to chtěla nechat na té turistické bázi. Přestoupit z auta na lanovku, co to je za výlet?“ okomentovala možnost prodloužit lanovku až ke konečné tramvajové trati v Horním Hanychově jedna z návštěvnic prezentace.

„Architekti to zvažují u všech druhů lanovek, které na Ještědu připadají v úvahu. Dvě možnosti jsou kyvadlové, to znamená velký vůz tam a zpátky. Třetí možností je oběžná lanová dráha, odpojitelná, malé kabinky,“ popsal architekt Zdeněk Dřevěný.

Údržba kyvadlových drah je podle něj levnější; oběžná dráha nabízí větší soukromí pro cestující. „Sedí v šesti nebo deseti lidech. Kdežto v autobusu nebo v tramvaji jste ve voze s kapacitou 50 až 110 osob,“ vysvětlil.

Šest možností obnovy lanovky na Ještěd: Srovnání variant | Zdroj: Statutární město Liberec

Město přípravou pověřilo kancelář SIAL, i díky její historii. „Sial je liberecká firma. V době slávy v 60., 70. letech připravoval a vyhrál soutěž na liberecký Ještěd. Proto jsme zvolili tradici. Karel Hubáček se zabýval i lanovou dráhou a řešil vůbec lanovku jako takovou,“ objasnil náměstek primátora Jiří Janďourek za Starosty pro Liberecký kraj.

Současná lanovka stále patří Českým drahám, které s vedením města jednají o jejím prodeji. Provozovat ji už nechtějí. Podle člena představenstva Českých drah Jiřího Ješety by prodej mohl být dokončený do poloviny roku 2024.

Ke studii připravené architekty liberecký magistrát přidá své připomínky. Výsledný návrh lanovky chce vybrat v dubnu.