Dělníci nad Labe vysunuli 400 tun oceli. Nedaleko Přelouče začali montovat nový most

Na Labi u Valů nedaleko Přelouče uvedli do pohybu obří ocelový kolos. Dělníci tam s pomocí speciální hydrauliky dokončili vysouvání mnohasettunové mostní konstrukce nad říční koryto. Nové přemostění má být pro region klíčové, na místě vystřídá starý vojenský Bailey bridge, který nebyl vhodný pro plavbu velkých lodí a musel nedávno pryč, informuje Český rozhlas Pardubice. Pardubice 9:56 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dělníci začali nedaleko Přelouče montovat nový most. | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

„Není to všechno, bude následovat montáž oblouku v hlavním poli a pak teprve dojde k tomu, že konstrukci osadíme na ložiska, na ty podpory, pilíře a opěry,“ vysvětluje postup prací stavař Vladimír Sommer.

Správa železnice nechá prozkoumat 63 mostů z předpjatého betonu. ‚Jde jen o prevenci,‘ tvrdí Číst článek

Montování oblouku je klíčová záležitost, aby most byl samonosný a aby tam nemusely být velké podpěry, které jsou zabudované do říčního koryta. „Je to technologický postup výstavby, který ctí principy statického výpočtu,“ říká Sommer.

Nový most vzniká v místě, kudy vede krajská silnice. Jeho výstavbu proto sleduje i šéf krajské Správy a údržby silnic Miroslav Němec. „Vznikne tady plnohodnotné propojení s tím, že most je 225 metrů dlouhý a je 11,5 metru široký. Je na něm vozovka, která má šířku 9,5 metru a má to oboustranný chodník, takže pro cyklisty a chodce zcela bezpečná a komfortní záležitost.“

Vysouvání části nového mostu ve Valech začalo v prosinci, dělníci na místě pracují prakticky nepřetržitě. Do konce června by měli mít hotovo.

Výstavba mostu přináší i komplikace. Místo je už několik měsíců zavřené pro veškerou automobilovou dopravu a z Valů do Mělic je možné se dostat jen přes provizorní lávku pro pěší a cyklisty.