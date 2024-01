Ústí, Děčín a další obce na severu Čech se chystají na kulminaci Labe. Čeká se v noci nebo v sobotu ráno

Hladina Labe v Ústí nad Labem by měla v pátek v noci nebo v sobotu ráno kulminovat asi na 620 centimetrech. Poté začne pomalu klesat. Voda ve městě částečně zaplavila podzemní parkoviště pod nádražím. Uzavřené jsou cyklostezky. S jejich úklidem se začne zřejmě až po mrazech, které meteorologové očekávají začátkem příštího týdne. Novinářům to v pátek po jednání povodňové komise řekl primátor Petr Nedvědický (ANO). Ústí nad Labem 17:16 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplavená cyklostezka podél Labe v ústecké části Střekov | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„My jsme dostali informaci jak od Povodí Ohře, tak od Povodí Labe o stavu, prognózách a o tom, co lze očekávat. Zároveň jsme tady měli i zástupce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), který nás ubezpečil, že protipovodňová vana na komunikaci I/30 bude funkční,“ uvedl primátor.

#vystraha Aktualizace výstrahy ČHMÚ

Výstraha před povodňovými jevy platí pro některé oblasti zatím do odvolání, jinde už bude výstraha ukončena.



Horní části rozvodněných toků budou převážně mírně klesat, střední a dolní úseky v důsledku dotoku budou ještě kolísat nebo… pic.twitter.com/ADcRmoE4Rj — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 5, 2024

Kvůli nefunkční klapce v šachtě se už dvakrát v krátké době zatopila Přístavní ulice. Velké komplikace to způsobilo v dopravě ve čtvrtek ráno. Klapku vyčistil a zavřel potápěč. Ve čtvrtek večer z vany čerpali vodu hasiči, podle ŘSD se do ní dostala dešťová voda.

Pokles hladiny Labe by měl být podle primátora pomalejší než v prosinci. Po první povodňové vlně nevznikly žádné škody. Současná vlna zatím způsobila škodu kolem 10 000 korun kvůli částečnému zatopení garáží pod hlavním nádražím, které jsou uzavřené.

„To budeme uplatňovat u pojišťovny,“ řekl Nedvědický. Dodal, že nebude nutné postavit protipovodňovou stěnu. Úklidové práce zřejmě začnou, až odezní mrazy, které mají přijít v příštím týdnu. Město očekává, že na stezkách vznikne ledová krusta.

Hladina Labe v Děčíně by podle prognózy měla kulminovat v noci na sobotu na 635 centimetrech. Odpoledne byla hladina na 590 centimetrech, hranice povodňové bdělosti je čtyři metry.

Silnice do Prostředního Žlebu je do odvolání uzavřená. Případná doprava záchranářů do Prostředního či Dolního Žlebu je zajištěná. Na facebooku to po jednání povodňové komise uvedl mluvčí radnice Luděk Stínil. Kvůli vysoké hladině Labe je uzavřena děčínská městská knihovna, která je poblíž řeky.

Hladina Labe v Litoměřicích zřejmě dosáhne prosincových hodnot, kdy kulminovala na 535 centimetrech pod Tyršovým mostem a na 413 centimetrech u mostu Generála Chábery. Z preventivních důvodů město odstranilo kontejnery na komunální odpad z blízkosti místa, kde přistává loď Florentina, jež nyní kotví v bezpečí. O něco vážnější je situace v sousedních Křešicích a Mlékojedech, kde začali stavět protipovodňové stěny.

V Ústeckém kraji platí ještě první povodňový stupeň na Ohři, a to u Chomutova, v Lounech a Brozanech na Litoměřicku.