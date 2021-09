Laboratoře zachytily více nakažených koronavirem než minulý týden. Epidemie ale zatím nezrychluje

Laboratoře v Česku odhalily ve středu 261 nově nakažených koronavirem, což je o 16 víc než ve stejný den v minulém týdnu. V mezitýdenním srovnání rostou počty nových případů třetí den v řadě. Na 100 tisíc obyvatel Česka připadá za posledních sedm dní 13 nových případů nákazy novým typem koronaviru. Praha 11:02 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biocev, sekvenační laboratoř. ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nákaza se dlouhodobě nejvíce šíří v Praze, kde na 100 tisíc obyvatel připadá za poslední týden 26 nově odhalených případů infekce. Následuje Karlovarský kraj s 20 případy a Jihočeský s 18 případy. Naopak nejnižší incidenční číslo má Královéhradecký kraj. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá pět nových případů za poslední týden.

Reprodukční číslo k úterý je stejně jako předchozí dva dny 1,05. Pokud je větší než jedna, epidemie zrychluje, pod touto hodnotou zpomaluje. V poslední době se tento sledovaný ukazatel pohybuje těsně kolem této hranice.

Podle odborníků bude epidemie s nynějším návratem lidí z dovolených a návratem dětí do škol sílit. I při vysoce rizikovém scénáři vývoje by ale nadcházející vlna neměla být tak silná jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to díky očkování i značnému počtu lidí, kteří už covid prodělali.

Počty úmrtí snižuje očkování

Od začátku loňského března, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30 404 lidí s covidem-19 dosud zemřelo.

Hospitalizovaných v nemocnicích s prokázaným covidem bylo ve středu 53 lidí, devět z nich ve vážném stavu. Před rokem ve stejnou dobu vyžadovalo nemocniční péči asi třikrát víc pacientů s covidem.

Počet úmrtí, hospitalizací i závažných průběhů onemocnění výrazně snižuje očkování. Zdravotníci ve středu podali v celé zemi vakcínu proti koronaviru přes 17 tisíc lidí, v mezitýdenním srovnání zhruba o polovinu méně, údaje za uplynulý den se ale mohou ještě zvýšit. Dokončené očkování má nyní v republice – po osmi měsících vakcinace – přes 5,7 milionu lidí, tedy víc než polovina všech obyvatel.