Většina nově nakažených má bezpříznakový průběh. Počet nemocných brzy prudce klesne, řekl Dušek

V týdnu hygienici zaznamenali nejvyšší denní přírůstky nově nakažených od konce června. Co vypovídají aktuální čísla o nákaze koronavirem v Česku a nakolik jim odpovídají částečně zpřísněná opatření? „Opatření jsou na místě," řekl ve vysílání Radiožurnálu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Nicméně dodal, že většina nově nakažených má bezpříznakový nebo velmi mírný průběh nemoci. Praha 14:26 24. července 2020

Čtvrteční čísla jsou nižší než středeční. Byly vyšší přírůstky tohoto týdne výkyvem, nebo jde o setrvalý trend, na který bylo nutné reagovat znovuzavedením některých preventivních opatření?

Preventivní opatření jsou určitě na místě, protože se bráníme tomu, aby se nemoc v budoucnosti vymkla kontrole a nedošlo k nekontrolovanému šíření ve zranitelných skupinách obyvatel, zdravotnických zařízení a sociálních zařízeni. Je to na místě, jde opravdu o prevenci.

Připravme se na to, že různá ohniska budou bohužel i během léta propukat ve všech státech Evropy a budeme je muset nějak řešit. Chápu, že čísla vypadají vysoká, ale mají jinou kvalitu, než měla v březnu nebo dubnu. Nejsou doprovázena nárůstem těžkých případů v nemocnicích ani neeskaluje mortalita. Jde o čísla, která jsou výsledkem intenzivního testování v konkrétních ohniscích a řešení těchto ohnisek.

V Praze podle hygieniků přibylo ve čtvrtek 52 případů, což je nejvyšší přírůstek od půlky dubna a vedení Prahy rozhodlo o nošení roušek například v nepobytových zdravotnických zařízení. Má to své odůvodnění? Ptám se s akcentem třeba na to, že do lékárny půjdou lidé s rouškou, ale do obchodu bez ní.

Řekl bych k tomu dvě zásadní věci. V Praze nemoc „doutnala“ už delší dobu. Nedošlo k žádnému nekontrolovanému šíření, je tam efektivní trasování. Přesto jsme Prahu vedli jako lokalitu se zvýšeným výskytem už dlouho. Nárůsty a skoky nahoru jsou výsledkem jedné epidemická události, a to je podle mých informací nějaká party v klubu, kde se nakazilo naráz velké množství lidí.

Dokonce 109.

Bude to nějak tak a určitě to ještě poroste. Půjde to ve vlnách, jak se trasuje. Zde je vidět nebezpečí těchto akcích. Co se týče roušek ve zdravotnických zařízení, i nepobytových, tak můj názor je, že jde o nejzákladnější opatření, které můžeme udělat. Chodit v rouškách. Často během své práce chodím do nemocnic a nosím roušku. Můžete mít bezpříznakový průběh nemoci, nevíte, že to máte a v nemocnici pak nakazíte někoho, kdo se třeba léčí s rakovinou. Můj osobní názor je, že hygienická stanice v Praze udělala správně. Je dobře, že se zavedly roušky a ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních.

Kolik je nakažených?

Pane řediteli, využiji vás ještě přes čísla. Ministr Vojtěch tento týden zadal audit počtu aktuálně nemocných covidem-19, které udává váš ústav. Pan ministr trochu zpochybňoval číslo pěti tisíc nemocných, je to prý možné tím, že se u vás informace o vyléčených objevují pozdě. Nicméně na webu je pořád číslo 5107 aktivních případů. Je přesné?

Já vám to vysvětlím. Pan ministr určitě nezpochybnil údaje našeho úřadu. Pracujeme spolu denně. Vyhlásil společnou aktivitu. A také to nejsou data našeho úřadu, dostáváme je z hlášení krajských hygienických stanic.

Proběhl už ten audit?

Voláte úplně přesně. Jdu z jedné porady do druhé, právě ho provádíme. Vysvětlím vám, o co jde, je to velice jednoduše pochopitelné. Člověk je pozitivně diagnostikován a je zaveden do seznamu nemocných. Potom je období série testů, karantény a potom je propuštěn. Realitou současné doby, která je jiná než na jaře, je to, že zejména v Moravskoslezském kraji a dalších dvou místech řešíme velká masivní ohniska, kde na jedinou hygienickou stanici je hrozný nával agend a tamní lidé pochopitelně dali prioritu tomu, že trasovali a zastavovali šíření.

A dostatečně rychle tedy neaktualizovali informace o vyléčených?

Ano, neměli dostatečný prostor k auditu. Ten jsme nyní vyvolali, úplně v dobrém. Není to ani náznak kritiky. Jde o normální kontrolu běžnou i v ostatních evropských zemích a počet bude určitě redukován. Bude to v pondělí.

Může klesnout pod pět tisíc?

Zcela jistě klesne pod pět tisíc, to si buďte jistá. Bude to poměrně masivní redukce. Víte proč? Protože většina nově diagnostikovaných lidí má zcela bezpříznakový nebo mírný průběh onemocnění, tudíž budou v poměrně vysokém počtu uznáni za uzdravené.

Když říkáte, že většina je bezpříznakových, nebylo by záhodno, aby byla při zveřejňování nových čísel uvedena i tato informace a nebyla to jen suchá statistika o tom, kolik je nových výskytů? Třeba i z psychologického pohledu.

Mám čisté svědomí. Určitě to tam uvedené je. Navíc pravidelně reportujeme počty pacientů s těžkým průběhem, které jsou v jednotkách.

Myslím v těch souhrnech.

Podívám se na to. Nechci s tím podnětem polemizovat. Máte pravdu. Je důležité vysílat uklidňující signály. Nemoc populací prochází a v tuto chvíli to nemá žádné devastující účinky na náš zdravotnický systém. Drtivá většina nově diagnostikovaných má mírný průběh. A budeme to zdůrazňovat.

Pane řediteli, omlouvám se, že vám do toho vstupuji. Zajímá mě ještě širší kontext toho, jak aktuální čísla nakažených a s tím spojená opatření vycházejí ve srovnání se sousedními zeměmi. Třeba s Rakouskem, které zpřísňuje opatření?

Neřeknu vám z hlavy přesné hodnoty. Ale myslím, že třeba s Rakouskem jsme srovnatelní, možná trošku horší, ale to je jedno, je to dáno třeba i intenzitou testování. Jinak se mi jeví, že v tuto chvíli v tvrdých číslech, když si vezmu posledních šest osm týdnů, vychází Česko velmi dobře.

Každé ohnisko, i to ohromné v Moravskoslezském kraji se podařilo podchytit, je velmi málo těžkých hospitalizacích a mortalita je v jednotkách, je u velmi seniorních pacientů, kde se i úmrtí dalo předpokládat. Nesaháme k opatřením, která by dramaticky limitovala ekonomiku země. Hodnotím to pozitivně a myslím, že jsem schopen to podložit konkrétními daty.