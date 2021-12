Dušek: Omikron bude dominovat v lednu. Konec nouzového stavu ho neovlivní, nečte usnesení vlády

Ve středu přibylo v Česku nejméně nových případů nákazy koronavirem, tedy 7682. Dále klesá i počet hospitalizovaných. Ústav zdravotnických informací a statistiky ale odhaduje, že vysoká nakažlivost varianty omikron může být kvůli nízké proočkovanosti pro Čechy riziková. Za dva dny přitom v Česku skončí nouzový stav. „Důležitější než jakýkoliv stav je, jak se bude chovat populace,“ řekl Radiožurnálu šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek. Rozhovor Praha 19:14 23. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sledujeme podle vás vzhledem k datům z poslední doby už setrvalý pokles nakažených? A bude dále pokračovat?

Ten pokles je setrvalý a dlouhodobý, což je určitě pravda. A klesají i další rizikové markery, které jsou podle mě důležitější, než je denní počet nově nakažených. Klesá postupně zátěž seniorní populace, denně klesá počet nově nakažených zranitelných osob, relativní pozitivita testů a částečně i symptomatičnosti nově nakažených. Je tedy evidentní, že takzvaná delta vlna mírně ustupuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s šéfem zdravotnických statistiků Ladislavem Duškem

Nicméně ten ústup je velmi pomalý a stále ty hodnoty jsou poměrně velmi rizikové, převyšující v řadě aspektů průměr evropských zemí. A vůbec se mi nelíbí, že velmi pomalu klesá zátěž intenzivní péče v nemocnicích, což je vlastně nejvýznamnější marker, nejvýznamnější ukazatel, zdravotního dopadu epidemie.

Na jednotkách intenzivní péče je stále hospitalizovaných kolem 800 lidí, významně přes 400 má tu nejintenzivnější péči. A v některých těch nejvíce zatížených regionech, kde už tedy také ustupuje ta populační zátěž, tak přesto ta zátěž jednotek intenzivní péče spíše stagnuje.

Trend je pozitivní, delta varianta ustupuje. Ustupuje ale velmi pomalu, což není příjemné, protože to znamená přesně podle těch predikcí, že ještě o Vánocích, přes Vánoce a i po nich bude v nemocnicích velké množství lidí a zdravotníci si v těch zatížených regionech moc neodpočinou. Ale kdyby nebylo té varianty omikron, tak by to byla vlastně tak trochu pozitivní zpráva. Bohužel je tady varianta omikron.

Chci se k ní dostat - kdy podle vašich modelů omikron převáží? Což jsme viděli už v mnohých státech. Kdy tedy začne dominovat? Může to být ještě do konce roku?

Může to být... Dominance ne, v České republice je to velmi nepravděpodobné. V tuto chvíli jeho podíl v populaci nebo podíl na prevalenci bude odhadem maximálně deset procent, mezi pěti a deseti procenty. Myslím si, že s určitým náskokem to bude bohužel v Jihomoravském kraji, kde je také bohužel stále největší zátěž jednotek intenzivní péče. Ten kraj má nad sebou takový velký otazník.

Proč se experti obávají omikronu? ‚Je nakažlivější, rychle se množí a obchází imunitu,‘ shrnuje Tachezy Číst článek

Do konce roku se může dostat k tomu podílu nějakých 25 procent formát. On má ten takzvaný doubling time (doba, za kterou dokáže svůj počet zdvojnásobit - pozn. red.) v tom rozjezdu dva a půl nebo tři dny, pokud dobře čtu třeba zprávy z Velké Británie. To je strašně velká rychlost. Ve chvíli, kdy se dostane k nějakým 25 procentům podílu v populaci, tak velmi rychle vytěsní tu deltu a půjde nahoru.

A to platí třeba i pro celou Evropu nebo pro země střední Evropy. Panel expertů ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí - pozn. red.) predikuje, že by mohl být už v polovině ledna (dominantní). Určitě bych s tím souhlasil, že to je velmi pravděpodobná predikce i pro nás. To znamená, že už v lednu velmi významným způsobem a velmi rychle ten omikron v české populaci zdominuje.

‚Virus nečte usnesení‘

Jak moc může tedy tu situaci ovlivnit konec nouzového stavu, který už se 25. prosinci neprodlouží?

Víte, žádný konec nějakého stavu a nebo nějakého vyhlášení situaci neovlivní. Virus nečte usnesení orgánů, virus nečte papíry.

Souhlasíte tedy s těmi aktuálními kroky nové vlády?

Důležité je, jak se bude populace chovat. To je důležitější než jakýkoliv stav. A tady je skutečně na místě poměrně velká opatrnost. Mrzí mě, že to musím takto říct, protože pandemie stále nekončí. Omikron je totiž výrazně nakažlivější než delta, to je bez diskuse a bude velmi rychlý. A v té rychlosti je právě riziko, že může velice vážně zahltit nemocniční systém.

Nejde totiž jen o to, co jste říkal v úvodu našeho rozhovoru, že je schopen vlastně obcházet vakcinaci, je schopen obcházet i tu takzvanou postinfekční imunitu. Dokáže znovu nakazit člověka, který byl třeba i nedávno nakažený nějakou jinou formou viru. A ten jeho potenciál je velmi rizikový, protože stále v české populaci máme velkou skupinu lidí, která vůbec není ničím chráněna a ani není očkovaná. To je prostě bohužel pravda.

A když k tomu přičteme ještě ta procenta té zranitelnosti už očkovaných nebo nakažený, tak tady můžeme mít skutečně v té jeho rychlosti poměrně velký, strmý nárůst, který může být rizikový pro nemocnice. Toto riziko nejde vyloučit, dokonce bych řekl, že je poměrně velmi vysoké.