Nálož koronaviru v populaci je velká a není jisté, zda rozvolnění situaci nezhorší, připouští Dušek

Ve čtvrtek se otevřely obchody, restaurace a další služby, zároveň ale od začátku týdne v některých regionech opět přibývá nakažených. „Někde počty kolísají, je to dáno i tím, že se mění testová nálož a struktura testovaných. V celé republice ale počty nadále klesají, byť je pokles poměrně malý,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v Interview Plus na Českém rozhlasu Plus. Interview Plus Praha 17:22 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf statistiků Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V sedmidenním srovnání jde souhrnně až o 20procentní pokles počtu nakažených, tvrdí Dušek, připouští ale regionální rozdíly. Je vhodné rozvolňovat, když není jisté, zda se situace nezačíná zhoršovat?



„To není jisté a nebude to jisté ani do Vánoc. V populaci máme poměrně velkou nálož nákazy,“ podotýká s tím, že je třeba sledovat sedmidenní průměry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Každý krok, který zvýší mobilitu obyvatel a počet sociálních kontaktů, je samozřejmě rizikový. Ale chci věřit v ukázněnost české populace, protože mi to nepřijde jako nějaké divoké rozvolnění,“ dodává Dušek. Zatím prý Češi pravidla dodržují.

Připomíná, že v obchodech i restauracích jsou platná režimová opatření. „Doufejme, že to takto bude udržitelné. Záruku na to asi nemůže dát nikdo, proto situaci denně monitorujeme, a pokud by došlo v jakémkoli regionu k eskalaci problému, budeme první, kdo na to bude velmi upozorňovat,“ doplňuje.

Dušek: Méně testů? Víc těch antigenních

Dušek zpochybňuje termín vlna v souvislosti s koronavirem. „Virus nikam neodešel, ani na chvilku neustoupil. Není žádná fáze klidu, po které zase přijde příboj, virus tady stále je,“ vysvětluje.

Šéf ÚZIS zdůrazňuje, že je třeba zabránit tomu, aby se epidemie exponenciálně šířila zvláště v lednu a v únoru, což je období respiračních infekcí obecně a řada lidí má oslabenou imunitu.

K tomu je třeba testovat a trasovat kontakty nakažených, podle končícího národního koordinátora pro testování Mariána Hajdúcha se ovšem v Česku stále netestuje dost.

„Objem testů klesl. Na vrcholu vzplanutí epidemie se dělalo až 40 tisíc testů denně, nyní se běžně děla až 22 tisíc. Na odlivu PCR testů se projevuje i to, že bylo zahájeno antigenní testování v sociálních zařízeních, kde už nyní monitorujeme stovky tisíc testů,“ vysvětluje Dušek.

Podle statistik také až 95 procent lidí se skutečně nechá otestovat, pokud k tomu mají žádanku od lékaře. „Pravdou je ale i to, že velké množství lidí se ani testovat nenechá, nejde k lékaři a je tak systémem nepodchyceno,“ připouští statistik.



„Podaří-li se nám jakoukoli formou – vyzýváním k odpovědnosti, bonifikací – protestovávat podstatnou část populace, třeba i opakovanými antigenními testy, máme šanci se tím krizovým obdobím protestovat. Cílem totiž není z populace vychytávat jen lidi se symptomy, ale i bezpříznakové,“ zdůrazňuje Dušek.