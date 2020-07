Počet nakažených koronavirem v Česku se vyrovnal dubnu. ‚Nečelíme ale plošnému šíření,‘ vysvětluje Dušek

Počty nakažených koronavirem v Česku se blíží k březnovým číslům, podle odborníků to ale neznamená, že přichází druhá vlna. Situace se podle šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška změnila. „Velmi přesně známe ohniska nákazy a jejich původ,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Zároveň upozorňuje, že mezi nakaženými se vyskytují zejména zdraví lidé, kteří mají bezpříznakový průběh nemoci. Na podzim ale očekává nárůst diagnostikovaných. Rozhovor Praha 17:03 19. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během dubnového vrcholu epidemie v Česku platila velice přísná omezující opatření. V čem především je dnes situace jiná?

Myslím, že můžeme zmínit alespoň tři atributy, které se liší od dubnové, respektive březnové doby. Zaprvé velmi přesně známe ohniska nákazy a jejich původ. Nečelíme plošnému šíření nemoci. Ve většině okresů je teď riziko minimální nebo nulové, to tehdy tak nebylo.

Zadruhé nebo zatřetí jsou to ty atributy, které souvisí se zranitelnými skupinami obyvatel. Naprostá většina nově diagnostikovaných jsou zdraví lidé, kteří mají bezpříznakový nebo velmi mírný průběh onemocnění, takže se de facto neléčí. Pozorujeme příjmy do nemocnic v jednotkách. Včera přibyly tři a ani jeden nebyl v těžkém stavu.

Na stole není určitě ani zahlcení hospitalizační sítě, v březnu a na začátku dubna do nemocnic proudily větší počty pacientů a to v těžkém stavu a vzrůstala mortalita.

Dal se tento nárůst očekávat? Jsme na něj připraveni lépe, než na první nástup epidemie na přelomu února a března?

Určitě jsme lépe připraveni. Ale co se dá očekávat? Nemáme křišťálovou kouli. Teď máme největší ohnisko v Moravskoslezském kraji. Za měsíc nebo pár týdnů to může být jinde. Očekávat se to dalo, ale já sám jsem to nečekal tak brzy. Myslel jsem si, že bude nějakou dobu klidněji a že to začne až s podzimními měsíci.

Nejsme v tom sami. Stačí se podívat, co reportují okolní země. Nemoc se v podstatě touto formou šíří ve většině Evropy.

‚Musíme odchytávat kontakty‘

Co je teď z pohledu epidemiologů nejnutnější ohlídat, aby se situace nevymknula a nebylo nutné přistoupit k razantnějším opatřením?

Je to odchytávání kontaktů nakažených lidí, abychom zabránili něčemu, čemu se říká komunitní šíření. To znamená šíření, nad kterým nebudeme mít vůbec žádnou kontrolu a které začíná ohrožovat zranitelné skupiny obyvatel. Taky by nám začali narůstat hospitalizovaní v těžkém stavu. Zatím se to v Česku neděje, takže doufejme, že to tak zůstane.

Čeho jsme tedy svědky? Je možné mluvit o příchodu druhé vlny nákazy nebo je případná druhá vlna před námi?

Víte, opakovaně říkám, že pojmy jako druhá nebo třetí vlna nemám moc rád, protože nemoc nezmizela ani u nás ani z Evropy. V podstatě jsme první vlnu moc nezažili, protože nouzová opatření zabránila drastickému šíření. Virus tady zůstal a dál prochází populací.

Určitě se musíme připravit na to, a ta situace na Karvinsku je klasická ukázka, že se příhody budou dít. Na podzim se určitě počet nově diagnostikovaných nebo nakažených bude zvedat. Ale nemyslím si, že termín druhá vlna je správný.

