Za potyčku v metru dostal radní Jakl pokutu tisíc korun. Druhý muž má zaplatit pět tisíc

„V pondělí nabylo právní moci správní rozhodnutí, které oběma účastníkům uložilo správní tresty,“ řekl Šebesta serveru iROZHLAS.cz.

Byla to vzájemná potyčka, potvrdil žalobce. Policie podle něj v Jaklově případu postupovala správně Číst článek

„Mně úřad udělil pokutu jeden tisíc za nepřiměřenou obranu, protože jsem podle tvrzení jednoho svědka udeřil útočníka prý až v momentu, kdy útok skončil a už mi nehrozilo nebezpečí. Podle mne není jeho svědectví hodnověrné,“ uvedl Jakl pro Českou televizi.

Radní pak v prohlášení napsal, že druhý muž dostal pokutu 5000 korun. „Za prokázaný útok s cílem způsobit mi zranění nebo bolest,“ podotkl Jakl. Zároveň doplnil, že je právě v nemocnici. „A to kvůli problému, na který se přišlo právě v souvislosti s vyšetřením zad, bolavých dodnes od tohoto útoku,“ uvedl.

Oběma přitom hrozila pokuta až 20 tisíc korun za přestupek proti občanskému soužití. Oba muži se proti rozhodnutí mohou odvolat.

Druhý útok ve Zlíně

Jakl byl údajně v květnu napaden v rozmezí několika dní dvakrát. První z incidentů se stal 25. května v Praze v metru mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Jakl tvrdil, že k němu přistoupil neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD.

Jakl napsal Bradáčové. Chce, ať státní zastupitelství prověří vyšetřování květnových incidentů Číst článek

Když přitakal, muž ho prý napadl. Druhý aktér rvačky, devětadvacetiletý muž, uvedl, že Jakla dvakrát nazval „kriplem“. Poté prý chtěl z vagonu vystoupit, ale Jakl na něj zaútočil, načež on udeřil Jakla do tváře a do ramene.

Server Aktuálně.cz loni v říjnu psal, že podle svědků se Jakl choval agresivně a s druhým mužem se rval. „Jednoznačně došlo k fyzickému konfliktu, kdy však není jasné, kdo první koho fyzicky napadl. Poté se však dle všech dostupných faktů jednalo o vzájemnou potyčku, kdy nelze jasně říci, že by jeden útočil a druhý se jen bránil," cituje server z protokolu policie.

Na její postup si dříve Jakl stěžoval, státní zástupce ale konstatoval, že policie postupovala správně a k trestnému činu nedošlo. Incident pak dostal Úřad Prahy 1.

Několik dní po rvačce v Praze pak údajně udeřil Jakla neznámý muž ve Zlíně. Policie to vyhodnotila jako možný přestupek. Také na postup zlínské policie si Jakl stěžoval, v tomto případě ale jeho podnět ještě podle serveru nebyl vyřízen.