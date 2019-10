Byla to vzájemná potyčka, potvrdil žalobce. Policie podle něj v Jaklově případu postupovala správně

V případě potyčky někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla s mužem v metru postupovala policie podle státního zástupce správně. Uvedl to v pondělí server Aktuálně.cz na základě vyjádření šéfa Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jana Lelka. Jakl podle serveru na dotazy k rozhodnutí žalobce nereagoval. Praha 21:46 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Jakl | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Jakl tvrdil, že byl letos v květnu v Praze napaden, podle policie se ale jednalo o vzájemnou potyčku. Jakl následně požádal Vrchní státní zastupitelství v Praze, aby prověřilo počínání policie při vyšetřování.

Potyčka Jakla s cestujícím v metru: Nešlo o trestný čin, ale o přestupek obou, konstatovala policie Číst článek

„Dozorový státní zástupce na základě (Jaklova) podnětu dospěl k závěru, že postup policejního orgánu byl věcně správný a zákonný,“ sdělil serveru Aktuálně.cz Lelek, jehož úřad podnět vyřizoval. „Vzájemná potyčka nepřerostla intenzitu, která by naplňovala znaky trestného činu, tudíž policejní orgán podle státního zástupce věc správně posoudil jako možný přestupek proti občanskému soužití,“ doplnil.

Jakl si také stěžoval, že mu policisté nesdělili, jak byla příslušná řízení ukončena, ač informace poskytli médiím. Kritizoval i to, že ho policejní mluvčí označili jako podezřelého.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o věc medializovanou, je logické, že veřejnost to sleduje a policie k tomu podává informace,“ uvedl Lelek. Podle něj státní zástupce nezjistil, že by do médií během vyšetřování unikaly informace přímo ze spisu.

Napadení v Praze i Zlíně

Jakl byl údajně v květnu napaden v rozmezí několika dní dvakrát. První z incidentů se stal 25. května v Praze v metru mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Jakl tvrdil, že k němu přistoupil neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD.

‚Jakl dal ránu první,‘ tvrdí muž, který se přihlásil policii. Přiznává, že ho předtím nazval kri**em Číst článek

Když přitakal, muž ho podle Jakla napadl. Druhý aktér rvačky, devětadvacetiletý muž, uvedl, že Jakla dvakrát nazval „kriplem“. Poté prý chtěl z vagonu vystoupit, ale Jakl na něj zaútočil, načež on udeřil Jakla do tváře a do ramene.

Server Aktuálně.cz píše, že podle svědků se Jakl choval agresivně a s druhým mužem se rval. „Jednoznačně došlo k fyzickému konfliktu, kdy však není jasné, kdo první koho fyzicky napadl. Poté se však dle všech dostupných faktů jednalo o vzájemnou potyčku, kdy nelze jasně říci, že by jeden útočil a druhý se jen bránil," cituje server z protokolu policie.

Případ bude řešit městský úřad Prahy 1. Jaklovi i druhému účastníkovi potyčky hrozí za přestupek proti občanskému soužití pokuta až 20 000 Kč.

Několik dní po rvačce v Praze údajně udeřil Jakla neznámý muž ve Zlíně. Policie to vyhodnotila jako možný přestupek. Také na postup zlínské policie si Jakl stěžoval, v tomto případě ale jeho podnět ještě podle serveru nebyl vyřízen.