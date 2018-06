VIDEO: kvůli ‚těžké nemoci‘ ho nelze stíhat za úplatky. Na adresu své firmy ale podnikatel Janiga dochází

Oficiálně je tak nemocný, že není schopen chápat smysl trestního řízení, a nemůže se proto zpovídat z úplatkářství v kauze Nemocnice Na Homolce. Server iROZHLAS.cz podnikatele Ladislava Janigu ale dvakrát bez problémů zastihl: poprvé přímo v jeho firmě, podruhé před domem, kde má jeho společnost kanceláře. Podnikatel se hájí, že šel pokaždé za advokátem, který sídlí ve stejné budově. Podle svých slov prodělal ‚mozkový infarkt‘. Praha 6:30 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Čtvrteční ráno, pražská čtvrť Hanspaulka. Z vozidla před budovou, kde má kanceláře společnost Janiga Labs s.r.o., vystupují čtyři dobře naladění muži. Smějí se, uvolněně se baví a oslovují se žoviálně „dědku“.

Zvážní až ve chvíli, kdy k nim přistoupí redaktor serveru iROZHLAS.cz a představí se. Jedním z nich je Ladislav Janiga, spolumajitel Janiga Labs s.r.o., kterého policie předloni obvinila v rozsáhlé korupční kauze Nemocnice Na Homolce.

Státní zástupce žádá pro Dbalého deset let vězení. Exšéf Homolky čekal před budovou soudu Číst článek

Údajně uplácel jejího tehdejšího ředitele Vladimíra Dbalého, za což jeho společnost od nemocnice získala lukrativní smlouvu. Státní zástupce ho ovšem z trestního stíhání vyloučil kvůli vážné nemoci.

‚Jdu za advokátem‘

„Já jdu teďka za advokátem, jo. On tady sídlí,“ říká Janiga a míří do budovy, kde má skutečně kancelář advokát, jenž ho zastupuje. V jiném patře jsou však kanceláře Janiga Labs. „Je to tak,“ připouští podnikatel, ale dále to nijak nekomentuje.

„Já jsem měl mozkový infarkt, jestli o tom nechcete vědět,“ odpovídá ještě v brance do zahrady na otázku, jakou vážnou nemocí trpí. Dotaz, zda je jeho stav tak vážný, že mu znemožňuje, aby ho policie vyšetřovala, přechází a společně s kolegy mizí v útrobách domu.

V listopadu byl v kanceláři

Server iROZHLAS.cz Janigu v budově, kde sídlí jeho firma, zkusil zastihnout celkem dvakrát. A pokaždé hned napoprvé uspěl. Loni v listopadu se mu dovolal přímo do kanceláře Janiga Labs.

I přes to tehdy podnikatel tvrdil, že dorazil na schůzku k obhájci Michaelu Mackovi. Ten pak vysvětloval, že klient si u něj vyzvedával dokumenty, a při té příležitosti zašel pozdravit kolegy do Janiga Labs. A právě tam ho náhodou zastihl telefonát.

Kauza Nemocnice Na Homolce Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Vyšetřování a soudní rozhodování v kauze se přibližně o rok zbrzdilo. Dbalý kvůli údajným psychickým potížím nemohl chodit k hlavnímu líčení ani se seznamovat se spisem. Detektivové ho kvůli tomu sledovali, a státní zástupce dokonce navrhl, aby se vrátil do vazby. Exředitel Nemocnice totiž podle něj simuloval. „Sledování ukázalo, že obviněný neuvádí svému lékaři a orgánům činným v trestním řízení pravdu,“ konstatoval. Soud nakonec návrh na vzetí Dbalého do vazby zamítl, lékař si na sledování stěžuje u Ústavního soudu.

Server iROZHLAS.cz se vzhledem ke čtvrtečnímu setkání s Janigou na jeho advokáta znovu obrátil. Zajímal se o to, zda je jeho zdravotní stav skutečně tak vážný, že ho policie nemůže v souvislosti s uplácením vyšetřovat. A pokud ano, zda mu dovoluje docházet do budovy, kde sídlí jeho firma.

‚Račte nám vlézt na záda a dejte si pozor‘

„Víte co, račte nám vlézt na záda, protože pan Janiga nebyl v Janiga Labs. Je na tom velmi špatně, teď máme z nemocnice dva čerstvé znalecké posudky, byl u mě v advokátní kanceláři. Byl si vyzvednout posudky, takže bych vás poprosil, když ho nepřestanete obtěžovat a něco se mu stane, protože má velmi vážné problémy, tak na vás podám trestní oznámení,“ pohrozil Macek.

Na dotaz, jak často za ním klient dochází, když se ho serveru iROZHLAS.cz vždy podařilo zastihnout hned na poprvé, advokát reagoval takto: „Chodí podle potřeby. Na shledanou a až mi polezete na záda, tak dejte pozor, velký pozor.“

Policisté Janigu společně s Dbalým a dalšími třemi lidmi obvinili v únoru 2016, podnikatel ale brzo poté vyšetřování unikl.

‚Nemůže vnímat smysl trestního stíhání‘

„Došlo k přerušení trestního stíhání z důvodu těžké choroby, která mu neumožňovala chápat smysl trestního řízení,“ vysvětlil dozorující státní zástupce Zdeněk Matula.

Taková situace však podle něj nemusí být definitivní. „Pokud bychom zjistili, že nějaká osoba, u níž bylo přerušeno trestní stíhání, nám tvrdí, že není schopna chápat smysl trestního stíhání, a my bychom zjistili, že ano, pochopitelně bychom to zohlednili a v trestním stíhání bychom pokračovali. Jsme povinni takto činit. Pokud přeruším trestní stíhání, nemohu to nechat ležet,“ uvedl Matula.

Jestli má policie informace, že Janiga do budovy, kde sídlí jeho firma, běžně dochází, však Matula odmítl komentovat. „Jestli vy jste se s nějakým obviněným potkal, nebo nepotkal, takovou informaci já nemám, ani nemohu,“ uzavřel Matula.

Janiga přitom hraje o hodně. Policie je přesvědčena, že se dopustil vážného zločinu. Údajně uplácel ředitele Homolky Dbalého a dalšího obviněného lékaře Františka Tovaryše za to, že nemocnice nevypoví smlouvy na správu a vývoj aplikací se společností Janiga Labs. Měsíčně za ně inkasovala 1,6 milionu korun.

Obžaloba Dbalý 2: Rittigovi říkal 'čert první kategorie', jeho poradci nepracovali, i tak brali víc než lékaři Číst článek

Údajně uplácel Dbalého

Detektivové vycházejí z Dbalého zápisníku, klíčového důkazu celého rozsáhlého korupčního případu, podle něhož si měl Tovaryš od Janigy přebírat provizi celkem na 26 schůzkách. Kdy se setkání odehrávala a kolik peněz si muži předávali, však policisté, alespoň podle informací v obvinění, netušili.

Ředitel Nemocnice Na Homolce se podle policie s Janigou dohodl na navýšení měsíčních plateb pro jeho firmu od března 2010 na 1,8 milionu korun a Tovaryše od údajných úplatků odřízl.

V březnu 2010 si Dbalý od Janigy podle detektivů převzal úplatek 1,5 milionu korun a v dubnu 2010 další dva, jejichž výši však kriminalisté podle obvinění nezjistili. Tovaryš podle policie šéfa Nemocnice Na Homolce navštívil a žádal ho, aby mu z údajných úplatků posílal i nadále část. Ale neuspěl.

Vyšetřování prozatím poslední části kauzy Homolka již dospělo do závěrečné fáze, státní zástupce Matula má na stole od policie návrh na podání obžaloby. Janigy se však netýká, alespoň prozatím.