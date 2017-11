'Já jsem už do toho dal dost.' Hejtman Okleštěk pokutu kraji kvůli své kampani kompenzovat nebude

„Kampaň ‚Hejtuj hejtmana‘ byla moje osobní iniciativa, kterou jsem platil z vlastních peněz. Už jsem do toho dal dost,“ říká poslanec a olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Kraji tak pokutu ve výši 18 tisíc korun kompenzovat nebude. Oklešťkův úřad ji přitom dostal za to, že inzeroval jeho kampaň v krajském měsíčníku. Rozhovor Olomouc 20:05 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) | Foto: Tomáš Frait / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Olomoucký kraj musí kvůli vaší kampani zaplatit pokutu od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí ve výši 18 tisíc korun, váš PR poradce Ondřej Polák pak 13 tisíc korun. Co na to říkáte?

Vnímám to jako strašnou nespravedlnost. Kampaň „Hejtuj hejtmana“ je na to téma, abychom měli zpětnou vazbu, abych věděl, co si lidé myslí. Není tam moje jméno, není tam moje fotka, není tam logo ANO, není tam nic. I kdyby tam ale logo bylo, tak přece je normální, že v televizi před volbami vystupuje premiér, je tam napsáno, z jaké je strany, stejný je případ ministrů. V tomto kontextu by to tedy také mohla být kampaň, vždyť to je veřejnoprávní médium, toto je krajské médium. Chtěl jsem jenom informace pro kraj, nikde jsem neuváděl politické téma, ve vztahu k volbám už vůbec ne. Takže mě to pohoršilo, co ale naděláte.

Kampaň hejtmana Oklešťka byla proti pravidlům. Pokutu musí zaplatit Olomoucký kraj a PR poradce Číst článek

Tvůrce kampaně Polák už avizoval, že kvůli rozhodnutí úřadu podá žalobu. Měl by se podle vás bránit i Olomoucký kraj?

Mně se to nelíbí, musím ale nyní zvážit všechny kroky. Když se budeme bránit, a já cítím, že je to nespravedlivé, a půjdeme k soudu, tak někdo může říkat, že to bude stát peníze a že jsem se nezachoval jako dobrý hospodář. Tak mi poraďte, co mám dělat.

Co se týče dohledového úřadu, ten prohlásil, že případné žaloby jedině uvítá. Sám si potřebuje vyjasnit, zda zákon interpretuje správně.

Ať nám zaplatí právníky a my žalobu rádi podáme.

Pokutu teď bude muset zaplatit kraj ze svého rozpočtu. Uvažoval jste, že byste to kraji kompenzoval, když pokutu dostal kvůli vaší kampani?

Je to kvůli tomu, že chci zpětnou vazbu pro kraj. Dělám to jenom proto, že chci dobře hejtmanovat.

Kampaň z vlastní kapsy

Kampaň jste si platil z vlastních peněz, byla to podle dřívějších prohlášení vaše osobní iniciativa.

Platil, byla to moje iniciativa. Já jsem už do toho dal dost pro kraj.

Vizuál kampaně "Hejtuj hejtmana", za kterou stojí olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO | Foto: Hejtuj hejtmana | Zdroj: Olomoucký kraj

Kolik kampaň „Hejtuj hejtmana“ stála?

Stálo to dost. Desítky tisíc určitě. Na druhé straně mně to zpětnou vazbu poskytuje a my podle toho fungujeme, takže mě ta kampaň dělá radost. Trochu mě ale zlobí to, jaká je to nespravedlnost. Teď fakt nevím, jak se k tomu ve vztahu k úřadu postavit, abych ho nepoškodil. V těchto iniciativách chci pokračovat. Teď už to asi úřadu pro dohled nebude vadit.

Vaše kampaň probíhala v době předvolební kampaně, ke které se vážou nová pravidla, která jste nedodržel. V tom byl podle úřadu problém. Oficiální kampaň ale už skončila.

Dobře, já jsem to ale všechno také objednával a kampaň jsem rozjel daleko předtím, než byly vyhlášeny volby.

Kampaň „Hejtuj hejtmana“ přišla krátce poté, co jste ve funkci nahradil Oto Koštu. Nebylo tak cílem přiblížit vaši osobu lidem?

Mně šlo hlavně o to, aby lidé věděli, kdo je jejich hejtman, a abych já věděl, co je trápí. To bylo smyslem této kampaně. Myslím, že to je ideální model zpětné vazby. Teď je otázka, jak to uchopit, abychom zase v něčích očích nebyli zlí. Děláme to jenom pro kraj, já z toho politicky nic nemám. Jako hejtman musím být mezi lidmi.