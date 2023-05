‚Svoboda má svou hranici.‘ Přečtěte si, proč soud uložil Vrabelovi podmínku za šíření poplašné zprávy

Obvodní soud pro Prahu 1 v dubnu nepravomocně odsoudil dezinformátora Ladislava Vrabela. Uložil mu podmínku na 18 měsíců za šíření poplašné zprávy. Vrabel se obhajoval tím, že parafrázoval jiné odborníky. To soud odmítl. Podle něj účelově vynechal důležité pasáže. Jindy se odkazoval na „odborníky“, kteří jsou již přes 20 let profesně neaktivní. Server iROZHLAS.cz verdikt zveřejňuje v plném rozsahu. Praha 19:30 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ladislav Vrabel stanul před soudem kvůli videu z 27. listopadu 2022, které vysílal živě na svém Youtube kanále. To mělo o den později 8700 zhlédnutí a na konci ledna již 14 000 zhlédnutí.

Tvrzení, které bylo soudem uznáno za šíření poplašné zprávy, byla pasáž, v níž Vrabel říká: „Tak naše vláda velice jasně říká, s kým budeme ve válce. To znamená, naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. ... Jestli todlencto naše vláda udělá, tak ruská strana ten útok bude opětovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku.“

Parafrázi soud odmítl

OVĚŘOVNA: Český jaderný útok na Rusko? Nemáme takové zbraně, vyvrací Vrabelův hoax resort obrany Číst článek

Vrabel se hájil zejména tím, že čerpal z informací volně dostupných na internetu. Hlavním zdrojem pro jeho výrok mělo být video z Youtube, ve kterém mluvil „zbrojní inspektor OSN a důstojník námořní pěchoty armády USA“ o tom, že bojové letouny F-35, které plánuje Armáda ČR koupit, jsou dobré jedině k transportu jaderných zbraní, tudíž jsou rizikem pro českou bezpečnost.

Soud Vrabelův výrok, jakožto parafrázi jiného výroku, jednoznačně odmítl: „Mnohokrát obžalovaný cituje osobu, což je pro něj kvalifikovaná postava, mluví o něm jako o zbrojním inspektorovi OSN a důstojníkovi námořní pěchoty armády Spojených států amerických. Již to je ovšem nepravda. Není zbrojním inspektorem již od roku 1998, tedy 25 let, důstojníkem námořní pěchoty není již od roku 1996, tedy ještě déle. Navíc nutno uvést, že osoba v obžalovaným předloženém rozhovoru nikdy nevyslovila tak striktní závěr, jakým se v inkriminovaném videu prezentuje obžalovaný,“ stojí v rozsudku.

Svoboda slova není absolutní

Při své obhajobě se Vrabel odvolával i na svobodu slova, která je podle Listiny základních práv a svobod základním lidským právem. Soud v tomto bodě argument nepodpořil s tím, že na poplašné zprávy se svoboda slova nevztahuje.

„Svoboda slova není absolutní. Má svou hranici. A ta hranice je například vymezená násilím, podněcováním k násilí, podněcováním k nenávisti, intolerancí a rovněž šířením vědomě nepravdivých poplašných zpráv majících za cíl v ostatních obyvatelích vyvolat strach z válečného konfliktu,“ píše soudce Lukáš Svrček v odůvodnění.

Dezinformátor Vrabel dostal podmínku. Tvrdil, že Česko chce použít jaderné zbraně proti Rusku Číst článek

Vrabelův argument, že se stejného přečinu musel dopustit i premiér Petr Fiala (ODS), když v souvislosti s válkou na Ukrajině řekl: „Jsme ve válce“, soud také neuznal. „Soud rozhoduje pouze o skutku, který je vyjádřený a popsaný v návrhu na potrestání a není oprávněn rozhodovat o případném skutku jiném,“ uvedl soudce.

A soudce následně podotkl: „Pokud by jakákoliv osoba viděla například v obchodě někoho, jak zde krade nějaké zboží a následně bez následků z obchodu odejde, nedává jí to nepochybně mandát k tomu, aby se obdobného jednání beztrestně dopustila také, a to s obhajobou, že pokud mohou krást jiní, může i ona.“

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal Vrabela nepravomocně podmíněným čtyřměsíčním trestem s 18měsíční zkušební lhůtou. Odsouzený se minulý týden odvolal a případ tak zamíří k Městskému soudu v Praze pro přezkoumání.