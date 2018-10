Záchranářům na rok ‚zmizelo‘ auto za dva miliony. Bylo napsané na spolupracovníka bývalého hejtmana Haška

Jihomoravští záchranáři si pořídili speciálně vybavený automobil Land Rover Discovery za více než dva miliony korun. Auto si záchranná služba objednala na konci roku 2015, jenže vůz poté na několik měsíců zmizel. Podle zjištění serveru Seznam Zprávy byl téměř rok napsán na Jana Slánského, blízkého spolupracovníka tehdejšího hejtmana Michala Haška z ČSSD. Brno 15:55 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Slánský | Foto: MAFRA/Marie Stránská | Zdroj: Profimedia

Slánský v rozhovoru pro Seznam Zprávy nejprve popřel, že by Land Rover používal. „Já jsem s tím vozem nejezdil,“ řekl reportérovi. Posléze však připustil, že s autem operoval. „Přivezl jsem ho třeba ze záchranné služby na krajský úřad. A to byla jenom nějaká manipulace mezi jedním parkovištěm a druhým. Ale to bylo tak všechno,“ popsal Slánský.

Vedení Jihomoravského kraje Seznamu potvrdilo, že automobil na Slánského skutečně byl napsán. Ten byl tehdy na kraji oficiálně zaměstnán jako úředník, údajně však měl být Haškovým pobočníkem.

Bývalý hejtman a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek se k případu nevyjádřil. „Omlouvám se, ale byl jsem v letech 2008 až 2016 hejtmanem kraje, a ne šéfem autoprovozu. Mojí prací bylo řídit krajskou samosprávu, ne řešit přidělování a provoz služebních automobilů,“ napsal Hašek redakci v SMS zprávě.

Ředitele záchranky osud auta nezajímal

Land Rover s šedou metalízou si původně pořídila záchranka, na což jí poskytl dotaci ve výši 2 miliony a 147 tisíc kraj pod vedením Haška. Jihomoravští záchranáři automobilem však dlouho nedisponovali, hned v lednu 2016 se mělo stěhovat na krajský úřad ke Slánskému.

Detaily o podrobnostech o provozu vozidla, které se na záchranku vrátilo až v říjnu 2016, nezná ani její ředitel Milan Klusák, jenž smlouvu o nákupu podepsal. Podle ředitele nebyl důvod starat se o osud auta a ani ho nezajímá, kdo a jak jej využíval.