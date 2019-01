Na lanovku ve skicentru Buková hora spadl strom. Lyžaře musejí evakuovat

„Před jednou hodinou odpolední jsme přijali oznámení o pádu stromu na lanovou dráhu ve ski areálu Buková hora,“ uvedli policisté na twitteru. „Lyžařské středisko je v současné době mimo provoz a uvízlí lyžaři na lanovce budou evakuováni do bezpečí,“ dodali.

K lanové dráze vedoucí z Mlýnického Dvora na Bukovou horu už zamířily jednotky hasičů, zejména hasičů-lezců. „Lano se nepodařilo obsluze zpět nahodit. Zahájena byla evakuace všech osob ze sedačkové lanovky. Na pomoc k Bukové Hoře byl povolán vrtulník,“ informovali na twiteru hasiči Pardubického kraje.

„Podle mých informací se snad nikomu nic nestalo,“ řekl Petr Toman ze skicentra. Lanovka by možná mohla od 15.00 zase jezdit. Informace jsou ale předběžné, dodal.

Žádní zranění nejsou ani podle náčelníka Horské služby Orlické hory Josefa Hepnara. „Strom je odstraněný a je zahájena evakuace. Zranění nejsou žádná,“ upřesnil pro Českou televizi. „Máme tam tři družstva, co se týče horské služby, a pak jsou tam družstva hasičů,“ uvedl. A doplnil, že pokud vše půjde dobře, tak do hodiny by měli být všichni lidé z lanovky dole.

Podle webové kamery z areálu stojí čtyřsedačková lanovka na Červené vodě, která podle stránek areálu měří 1688 metrů a dle areálu jde o nejrychlejší a nejdelší lanovou dráhu Orlických hor.

„Lanovka je velice moderní, má takovou tu skořepinu, takže lidé jsou chráněni před větrem a je vyhřívaná,“ upřesnil Hepnar.