,To neštěstí bez něj mohlo dopadnout hůře.‘ Liberecký hejtman ocenil průvodčího ještědské lanovky

Průvodčího lanovky na Ještěd Radka Kyselu, který 31. října při havárii pohotově zareagoval, zabrzdil lanovku a okamžitě zahájil evakuaci cestujících a svou reakcí pomohl předejít případné další tragédii, ve čtvrtek ocenil liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Průvodčí patřil ke dvěma desítkám lidí, kterým hejtman na slavnostním nástupu v libereckých kasárnách předal u příležitosti Dne válečných veteránů záslužné medaile. Liberec 10:40 12. listopadu 2021

„Myslím, že (Kysela) udělal přesně to, co měl, protože kdyby se nezachoval rozhodně, tak to neštěstí mohlo mít mnohem větší rozměr, než nakonec mělo,“ řekl k jeho ocenění Půta.

Sám Kysela nechtěl ocenění ani neštěstí komentovat. Jeho duchapřítomnost ocenili i záchranáři, kteří na místě zasahovali, právě oni ho na medaili navrhli. „My oceňujeme, že zastavil tu kabinku a začal okamžitě s evakuací, protože nevěděl, co dál může následovat,“ doplnil mluvčí zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

Průběh evakuace

Kabina visuté lanové dráhy spadla v neděli 31. října odpoledne ze zhruba třicetimetrové výšky při cestě z horní stanice do dolní. Podle Českých drah, kterým lanovka patří, bylo bezprostřední příčinou nehody pravděpodobně prasknutí tažného lana. Pád kabiny nepřežil její průvodčí, cestující uvnitř nebyli žádní.

V kabině, která jela v opačném směru - nahoru, cestovalo 14 lidí včetně průvodčího. Nikomu z nich se nic nestalo.

Kabina zůstala viset na nosném laně, průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavit. Sám také ještě před příjezdem záchranářů zahájil evakuaci cestujících z kabiny, která zůstala viset ve výšce zhruba 15 metrů.

Hejtman ve čtvrtek ocenil i další dvě desítky lidí a za nasazení v souvislosti s koronavirovou pandemií také vojáky libereckého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Den válečných veteránů se slaví jako připomínka 11. listopadu 1918, kdy bylo podepsáno příměří a ukončeny boje první světové války.

Jako Den veteránů se slaví od roku 1954. Jeho znamením se stal vlčí mák coby symbol nového života, Česká republika si toto datum připomíná od roku 2001. Sázením umělých vlčích máků si ve čtvrtek veterány připomněli lidé i v libereckém parku Paměti národa.