Město Liberec začne jednat o možnosti získání pozemků a staveb lanovky na Ještěd

Město Liberec může podniknout další kroky k obnově kabinové lanovky na Ještěd. Pro státního dopravce není rekonstrukce lanovky prioritou, a proto jedná s Libercem o jejím předvedení na město.

Podle vyjádření náměstka primátora Petra Židka (ODS) budou následovat jednání s ministerstvem dopravy a s Českými drahami. „Bude stanoven společný znalec, na kterém se jistě shodneme s Českými drahami, a ten určí cenu zbytkového majetku,“ popsal.

„Lanovka, jako taková, patří neodmyslitelně k Liberci. My tím sjednotíme a scelíme svoje (městské) pozemky. A samozřejmě, lanovka je důležitá pro turistický ruch,“ dodal Petr Židek.

Záměr jednohlasně schválili všichni městští zastupitelé. Opoziční zastupitele se ale obávají vysoké investice, kterou by mohla radnice za pozemky a stavby na Ještědu vydat.

„Město má takových jiných priorit, které jsou používány občany města každý den, že já si neumím představit, že by město vzalo půl miliardu, kterou nemá, a vložilo ji do opravy lanovky,“ uvedl zastupitel Jaromír Baxa z uskupení Liberec otevřený lidem.

O tom, jakou formou a za kolik České dráhy pozemky městu přenechají, se bude teprve jednat. Náklady na následnou obnovu lanovky se předběžně odhadují na 250 až 300 milionů korun. Vedení města ale nepočítá s tím, že by na to měly jít peníze z rozpočtu města, Chce zkusit najít soukromého investora, který by lanovku zrekonstruoval a pak také provozoval.

Kvůli bezpečnostním předpisům podle výrobců lanovek není možná jen základní oprava. Nejpravděpodobnější variantou proto je nahrazení kyvadlového systému se dvěma kabinami pro 35 lidí oběžným systémem s menšími kabinkami pro osm až deset cestujících.

V plánu města Liberce je také prodloužení lanovky o zhruba 800 metrů ke konečné tramvajové trati v Horním Hanychově.