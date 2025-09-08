Lanovka na karlovarskou rozhlednu Diana je dočasně uzavřena. Areál zůstává volně dostupný
Lanovka Diana v Karlových Varech je kvůli údržbě mimo provoz. Dopravní podnik provede revizi a opravy trati, zázemí a zrenovuje interiér vagonů.
Oblíbená lanová dráha Diana v Karlových Varech je kvůli plánované opravě trati od pondělního rána uzavřena. Lanovka, která spojuje uličku Mariánská u Grandhotelu Pupp s areálem u rozhledny Diana, se k pravidelnému provozu vrátí 26. září.
Pro návštěvníky je zajištěna náhradní autobusová doprava. Autobus jezdí z Divadelního náměstí a odveze návštěvníky přímo do areálu Diana, odkud je sveze i zpět.
V termínu 12.–14. září se ve Varech koná triatlon s úplnou uzavírkou lázeňského centra. V tyto dny nebude v provozu ani náhradní autobus. Do areálu Diana se tak lidé dostanou pouze pěšky.
Otevřena zůstává rozhledna Diana, restaurace, motýlí dům i další atrakce.