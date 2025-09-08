Lanovka na karlovarskou rozhlednu Diana je dočasně uzavřena. Areál zůstává volně dostupný

Lanovka Diana v Karlových Varech je kvůli údržbě mimo provoz. Dopravní podnik provede revizi a opravy trati, zázemí a zrenovuje interiér vagonů.

Karlovy Vary (Aktualizováno: 13:14 8. 9. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Lanovka Diana

Lanovka Diana v Karlových Varech je oblíbenou atrakcí pro turisty i domácí | Foto: Diana Karlovy Vary

Oblíbená lanová dráha Diana v Karlových Varech je kvůli plánované opravě trati od pondělního rána uzavřena. Lanovka, která spojuje uličku Mariánská u Grandhotelu Pupp s areálem u rozhledny Diana, se k pravidelnému provozu vrátí 26. září.

Pro návštěvníky je zajištěna náhradní autobusová doprava. Autobus jezdí z Divadelního náměstí a odveze návštěvníky přímo do areálu Diana, odkud je sveze i zpět.

Lanovka na Dianu bude až do 26. září mimo provoz | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

V termínu 12.–14. září se ve Varech koná triatlon s úplnou uzavírkou lázeňského centra. V tyto dny nebude v provozu ani náhradní autobus. Do areálu Diana se tak lidé dostanou pouze pěšky. 

Otevřena zůstává rozhledna Diana, restaurace, motýlí dům i další atrakce.

Václav Malý, ntu Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme