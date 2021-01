Lanovou dráhu na Petřín čeká velká rekonstrukce. Musí se upravit terén svahu a vyměnit vagóny

Lanovou dráhu na Petřín, která je součástí pražské hromadné dopravy, čeká v následujících letech velká rekonstrukce. Některé její části jsou po desítkách let provozu na hranici životnosti a řadu z nich už není možné nahradit. Po dokončení oprav by měly cestující navíc vozit i úplně nové vagóny. Praha 9:32 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lanová dráha na Petřín. Vagóny při míjení pod stanicí Nebozízek | Foto: Mirko Kašpar | Zdroj: Český rozhlas

V současné podobě jezdí lanovka mezi Újezdem a Petřínem od roku 1985. V té době také technici dělali poslední generální opravu. I proto je nutná velká rekonstrukce trati i některých systémů.

„Drážní těleso není celkově v kondici. Je více než 35 let staré a v tomto okamžiku je dožité. Vagóny mají nouzové brždění na lano, problém je, že od roku 1960 to nikdo nevyrábí. Takže bude potřeba, aby nouzová brzda byla na kolejnici, a tam jsou jiné parametry drážního tělesa i kolejnic, po kterých to jezdí,“ vysvětluje vedoucí provozu tramvají dopravního podniku Petr Hloch.

Problémy jsou navíc i s terénem svahu Petřína, popisuje Hloch: „Ujíždí nám, byť o milimetry ročně, ale ujíždí nám směrem na Újezd, takže celé těleso a celý kopec je vlastně v pohybu. Tím je narušené celé drážní těleso. Uvolňují se pražce. Je potřeba udělat celé podloží a zároveň s tím odvodnění, abychom to celé stabilizovali.“

Nové vagóny

Zachovaný zůstane třeba historický motor, který je památkově chráněný. Stejné budou i výhybky a základní systém. To znamená, že nové vagony lanovky budou velmi podobné, protože musí dodržet například váhu a rozměry. Přesto by se třeba použitím lehčích materiálů mohla zvýšit kapacita cestujících.

„Design vozidel chceme udělat tak, aby se co nejvíce navýšila kapacita. Dnes mají kapacitu sto osob, co nám dovolí rozměrové parametry. Chceme ji navýšit, aby to bylo alespoň 120,“ říká náměstek pro dopravu, Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Minimálně jeden současný vagón by měl být po opravě vystavený v muzeu pražské MHD ve Střešovicích. Vzhled nových vagónů budou podle Scheinherra navrhovat výtvarníci v designové soutěži.

„Budou mít volnou ruku, až na to, že jsou místa, kam jim výrobci nedovolí sáhnout. Tvůrci budou mít na starosti interiér, okna, dveře a přední a zadní kabinu,“ vyjmenovává náměstek pro dopravu.

Od roku 1985 převezla lanovka na Petřín zhruba 55 milionů cestujících. Při rekonstrukci by měla být mimo provoz zhruba osm měsíců.

„Šest měsíců by pravděpodobně trvala rekonstrukce drážního tělesa. A výrobce lanovky bude mít následně zhruba dva měsíce, poté, co přiveze vagóny ze svého výrobního závodu, aby je rozjezdil a připravil všechny doklady pro to, aby se daly spustit,“ přibližuje vedoucí provozu tramvají dopravního podniku.

Kdy práce začnou, zatím není jasné. Hotové by ale podle města měly být do pěti let.

