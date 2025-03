OBRAZEM: Lanovka na Petřín se mění. Vozy po 40 letech naložili na tahače, odvezou je do depozitářů

Lanová dráha na Petřín je mimo provoz od loňského podzimu, kdy ji poničily silné deště. Aby mohli dělníci začít s její celkovou rekonstrukcí, museli nejprve odstranit oba historické vozy. S tím začali v úterý ráno.

„Vozy tady jezdí od roku 1985, kdy byla lanovka na Petřín v souvislosti se spartakiádou opět zprovozněna,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

„Poté, co budou vozy umístěny na tahače, budou zafixovány a bude se čekat na noc. Až zhruba kolem 0.30 v noci vozy vyjedou na svou cestu,“ dodává.

Vůz číslo 1 zůstane v Praze, vůz číslo 2 pojede do Chomutova. „Jeden vůz se rozjede do Ústředních dílen DPP do Hostivaře (určen do Muzea MHD) a druhý odjíždí do Železničního depozitáře Národního technického Muzea do Chomutova,“ upřesnil na sociální síti X pražský dopravní podnik.

„Děkujeme za vaše služby a přejeme klidný a pohodový důchod. Budete nám chybět!“ rozloučil se s vozy na X PID, který organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.

Lanovka na Petřín se mění. Vozy po 40 letech naložili na tahače, odvezou je do depozitářů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakmile budou staré kabiny pryč, bude odstraněn systém lanovky včetně kolejnic, obslužného schodiště, sloupů osvětlení a inženýrských sítí pod drážním tělem. Nestabilní svah pak zpevní pět stěn složených ze železobetonových mikropilot.

Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín za 134 milionů korun by měla trvat rok, dalších pět až šest měsíců zabere instalace dopravního systému a jeho testování.

„Dopravní podnik předpokládá uvedení do zkušebního provozu s cestujícími v průběhu třetího čtvrtletí 2026,“ doplnila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Staré vozy pak budou nahrazeny novými, modernějšími, které vytvořilo studio Anna Marešová designers. Mají být více prosklené, budou mít sklápěcí sedačky a upravenou vyhlídkovou plošinu. Při míjení na trati na sebe vozy zablikají. Kapacita jedné soupravy se má zvýšit ze 100 na 120 osob.

Lanová dráha z Újezdu na Petřín se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vodou poháněná lanovka fungovala do roku 1921 a znovu byla otevřena u příležitosti sokolského sletu v roce 1932, a to na elektrický pohon. Provoz pak musel být po sesuvu půdy kvůli velkým dešťům v roce 1965 zastaven. Slavnostní zahájení se pak opět uskutečnilo v roce 1985.

Novou podobu petřínské lanovky navrhla designérka Anna Marešová a její tým | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz