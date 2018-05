Jelen Standa ze Šumavy

„Na Šumavě žil asi v osmihektarové obůrce, teď se dostává do obory, která má tři tisíce hektarů. Je to pro něj prakticky návrat do volné přírody,“ říká serveru iROZHLAS.cz.

Starobylý Dub dohody

Obora byla ohrazena v roce 1713, tehdy byla ovšem násobně větší. Lánské panství poté získal rod Fürstenberků. Od knížecí rodiny ho v roce 1921 odkoupilo Československo, a to na připomínku samostatného státu, od jehož vzniku letos uplyne 100 let.

Mizející kámen

Štědrovečerní kapr

V rybnících se podle šéfa obory Baláka chovají hlavně kapři. Někteří z nich pak končí na štědrovečerní tabuli prezidenta Miloše Zemana. „Nedovedu si představit, že by to bylo jinak,“ říká k tomu.

„Tím pádem by tomu dubu muselo být asi 800 let. My ale víme, že je starý jen asi 400 let, takže je to skutečně jen pověst,“ pokračoval Balák. Ve své knize Mezi proudy ji zaznamenal Alois Jirásek.