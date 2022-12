Po čtyřech letech se veřejnosti otevřel Lánský zámek. Podruhé za vlády Miloše Zemana

„Přijel jsem, protože jsem myslel, že tady uvidím prezidenta. Ne, příšel jsem se podívat na zámek,“ říká Václav Kostelecký. Návštěvníci musí projít bezpečnostním rámem a potom už můžou přímo do zámku.

Jako na správném zámku, tak i tady vrzají parkety. „Je zpřístupněno kompletně celé druhé reprezentační patro, tedy jednotlivé komnaty. Masarykova pracovna, žlutý sál, modrá jídelna, sloupová hala, hudební salonek, a to vše ve vánoční výzdobě,“ říká mluvčí kanceláře prezidenta republiky Vít Novák.

Je tady i štědrovečerní stůl prezidenta Masaryka. Vít Novák prozradil, co měla kdysi prezidentova rodina k večeři. „Byl to candát s lehkým salátem. Jinak samozřejmě pan prezident Masaryk byl velkým příznivcem švestkových knedlíků, ale ty se opravdu na štědrovečerní den nepodávali. Takže byla to ryba. Nicméně nebyl to kapr,“

Zámek bude otevřený i o víkendu od 10 do 16 hodin a znovu na konci příštího týdne. Do areálu se návštěvníci dostanou hlavní branou číslo jedna.