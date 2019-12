Žalobce ještě nerozhodl, zda pošle k soudu šéfa lánské obory. Jde o kauzu, v níž Mynář naléhal na ministra

Nechybělo přitom mnoho a kauza se do této fáze vůbec nemusela dostat. Radiožurnál letos upozornil, že kancléř Vratislav Mynář údajně tlačil na exministra spravedlnosti za hnutí ANO Roberta Pelikána, aby do vyšetřování zasáhl v Balákův prospěch. Požadovanou stížnost pro porušení zákona ale tehdejší šéf justičního resortu nakonec nepodal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V kauze Lány se rozhodne až za pár měsíců. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Troníčka

Detektivové uzavřeli vyšetřování v kauze Lesní správy Lány už v srpnu. Nicméně jejich návrh na podání obžaloby stále zůstává na stole dozorujícího státního zástupce Jiřího Pražáka.

„V předmětné trestní věci dosud nebylo o návrhu policejního orgánu na podání obžaloby rozhodnuto a takové rozhodnutí očekávám v řádu několika měsíců. Především s ohledem na moji vytíženost v jiných trestních věcech,“ řekl Radiožurnálu Pražák.

Kauza přitom mohla skončit už před dvěma lety. Pokud by totiž Pelikán Mynářovi vyhověl a jím navrženou stížnost podal, mohlo to v případě jejího úspěchu vést i k nepoužitelnosti zabavených důkazů. Lesní správa Lány totiž v dokumentu argumentovala, že policejní prohlídku měl povolit jiný soud, a tudíž že dokumenty z Lán zabavila policie nezákonně.

‚Bylo to dosti úporné‘

Pelikán letos v červnu Radiožurnálu řekl, že na něj hradní kancléř několikrát naléhal, a dokonce mu připravenou stížnost dal přímo do ruky. A následně se ho měl opakovaně ptát, jak s dokumentem naložil.

Policie navrhla obžalovat dva lidi a právnickou osobu za zmanipulování zakázky v kauze Lány Číst článek

„Pan Mynář se mě na to tázal opakovaně. Většinou to funguje tak, že když už vás s tím někdo atakuje, tak se omezí na to, že vám něco předá, ale tady to bylo dosti úporné,“ popsal tehdy Pelikán.

Na otázky Radiožurnálu Mynář neodpověděl. V červnovém prohlášení nicméně uvedl, že pro něj coby statutárního zástupce kanceláře prezidenta bylo povinností stížnost iniciovat. Tvrdí, že ji podal jeho právník na podatelnu.

Balák dlouhodobě jakékoliv pochybení odmítá, v případě odsouzení mu hrozí až osm let vězení.