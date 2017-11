Laserové centrum v Dolních Břežanech se prodraží. Opravy podlah přišly na desítky milionů

Unikátní laserové centrum v Dolních Břežanech u Prahy se prodraží o desítky milionů korun. Při stavbě haly v areálu ELI Beamlines totiž došlo k chybě, která se teď musí složitě napravovat. Podlaha pro nejsilnější lasery na světě totiž není dostatečně tvrdá a podle měření přenáší vibrace, které by kazily pokusy vědců z celého světa. Projektant i stavební firmy vadu odmítají uznat a se zadavatelem se hádají. Praha 8:39 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova laseru v Dolních Břežanech nedaleko Prahy. | Foto: ELI Beamlines | Zdroj: Laserové centrum ELI Beamlines

S projektovým manažerem laserového centra v Dolních Břežanech Romanem Hvězdou se díváme na betonovou podlahu, na které má stát jeden ze čtyř obřích laserů. Jejich používání ale komplikuje nedostatečná tvrdost podlah. Co to znamená?

„Jedná se o stabilitu té jedné z vrstev té podlahy, na kterou budou ty laserové systémy - jsou velmi citlivé na vibrace, na které budou instalovány. Museli jsme podniknout určitá opatření. Ještě jsme je nedokončili, ale bude to řád menších desítek milionů korun, mezi 30 a 40,“ říká.

Kdyby nedošlo k opravám, vibrace by způsobily nepřesnosti v přenosu laserového paprsku. Mohlo by se stát, že by se míjel terč a experimenty by nebyly úspěšné tak, jak by měly být.

Chybu při stavbě podlah v laserovém centru v Dolních Břežanech odmítají stavební firmy i projektant – firma Boglearchitects. V písemném vyjádření, ze kterého citujeme, vzkázala, že v podlahách došlo z dosud ne zcela přesně potvrzených příčin k tvorbě dutiny v určitých místech mezi monolitem a na něj vylitou vrstvou betonové podlahy.

„Jako generální projektant stavby jsme navrhli řešení ve formě injektáže dutin speciální pryskyřičnou směsí. Toto jednoduché, snadno proveditelné řešení bylo na vzorku podlahy vyzkoušeno. Nové měření přenosu vibrací potvrdilo, že požadavek daný na nosnou konstrukci budovy je po opravě splněn také na finální vrstvě podlahy,“ zní v prohlášení.

Reklamaci neuznaly vedle projektanta také stavební firmy. Zaštiťuje je Metrostav. Podle mluvčího Vojtěcha Kostihy nová opatření platit nechtějí. „My v tuto chvíli žádné pochybení necítíme. Víme, že se prováděla měření, nicméně zatím nevíme, jak se prováděla, na kterých místech a tudíž se neztotožňujeme s jejich interpretací. Dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsme stavbu prováděli přesně dle projektové dokumentace.“

Opravy za desítky milionů zatím zaplatil Fyzikální ústav Akademie věd z rezervního fondu. Nejdražší ze čtyř laserů v centru v Dolních Břežanech vyšel na jednu miliardu a 200 milionů korun.