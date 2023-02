Vláda rozhodla o nové koordinátorce pro uprchlíky z Ukrajiny. Bude jí Šimáčková Laurenčíková

Adaptaci a integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny bude koordinovat dosavadní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Ve středu ji do pozice národní koordinátorky jmenovala vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu o tom informoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že se nic nemění na připravenosti ministerstva vnitra v případě eskalace krize zintenzivnit práci krizového štábu. Praha 16:08 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Šimáčkové Laurenčíkové se skupina zaměří na bydlení, vzdělávání, práci i podmínky zranitelných skupin, tedy postižených, vážně nemocných či seniorů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý Šimáčková Laurenčíková řekla, že jejím úkolem má být vedení strategické skupiny, koordinace resortů a posilování spolupráce s Asociací krajů, Svazem měst a obcí České republiky, nevládním sektorem tak, aby proces adaptace a integrace napříč regiony byl kvalitní a běžel jednotně.

Česko udělilo od invaze Ruska na Ukrajinu, která začala před rokem, lidem z Ukrajiny přes 488 200 víz k ochraně. Většinou ženám a dětem.

Ke zvládnutí přílivu běženců vláda loni začátkem března vyhlásila nouzový stav, postup řídil Ústřední krizový štáb. Později začala o řešení a opatřeních jednat strategická skupina, kterou tvoří zástupci ministerstev i dalších institucí. Podle Rakušana bude krizový štáb v práci pokračovat, zaměřit se ale po roce bude třeba víc na adaptaci uprchlíků.

Podle Šimáčkové Laurenčíkové se skupina zaměří na bydlení, vzdělávání, práci i podmínky zranitelných skupin, tedy postižených, vážně nemocných či seniorů. Řeší třeba podporu k postupnému přesunu uprchlíků z ubytovacích zařízení do běžného bydlení. Věnovat by se měla také nastavení programů pro děti a mladé. Podle nedávného průzkumu agentury PAQ Research do základních škol v České republice nechodí asi desetina ukrajinských chlapců a děvčat.

Podle průzkumů je nedostatečná třeba výuka češtiny pro dospělé. Chybí i podpora při hledání práce a bydlení. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty poukazuje také na nejednotný přístup škol k ukrajinským žákům či na nedostatek ukrajinských školních asistentů.

Šimáčkovou Laurenčíkovou kabinet jmenoval zmocněnkyní pro lidská práva loni v první polovině května. O deset dnů později se mimo jiné zapojila do řešení situace kolem romských uprchlíků z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží. Jednání o uprchlících se pravidelně účastní. Letos se stala třetí politickou náměstkyní ministra pro evropské záležitosti.