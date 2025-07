Lavičky v ostravských lesích jsou z prostříleného dřeva za druhé světové války. Poznáte je podle skvrn

„Za války tady pošla fronta a spousta dříví v lesích v majetku města je prostřílené. Dřevaři nám to reklamují, vracejí zpátky, je tam snížená cena, takže se to snažíme využít. Tady to vůbec nevadí, že sedíme na lavici z kmene, který je prostřílený,“ říká ředitel Ostravských městských lesů Vladimír Blahuta.

Ukazuje, jak se dřevo zasažené náboji pozná. „Černé fleky – to je kus kovu a to natahuje potom dál,“ říká.

Na novém přírodním hřišti v Ostravě jsou lavičky z dubových kmenů. Nesou stopy, které nám ukazují, že tyto stromy prošly válečnou vřavou během ostravsko-opavské operace.

„Němci i Rudoarmějci si byli vědomi, že ten les poskytuje fantastické krytí. Takže ze začátku to byly pravděpodobně lehké zbraně, kdy je to takový ten průzkum bojem, takže můžeme předpokládat kulomety, samopaly, pistole, pušky,“ vysvětluje historik Ostravského muzea Petr Chlebec.

„Ale následně Sověti, když si uvědomili, že tam mají Němci kasárna a že se tam opevnili, tak došlo opravdu k leteckému bombardování, ostřelovali je dělostřelectvem a Němci se z lesa stáhli až mezi 1. a 2. květnem,“ dodává.

Pro dřevaře je prostřílený kmen těžko prodejný, ostravští lesníci z něho proto raději vyrábějí posezení a vybavení na hřiště. „Někdy to samozřejmě odnesou i listy na pile, ale s tím se musíme smířit,“ dodává s úsměvem Blahuta.

V dřevě jsou ukryté náboje a střepiny z bomb. V lesích na území města se dodnes dají najít i krátery na místech, kam bomby dopadly.