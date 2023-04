Městský architekt o lávce za 175 milionů korun: Je to fenomén. Chápu, že je potřeba ji nejdřív kritizovat

Byla potřeba nová lávka v zóně Aldis?

Lávka nejenže je potřeba, je to naprostá nezbytnost. Měli jsme tady před časem šedesát lidí z Fakulty dopravní ČVUT, kteří nám definovali, kudy mají vést páteřní cyklotrasy. Věděli jsme, že už v původním projektu v zóně Aldis je navržená lávka správně.

Mrzí vás teď ty diskuze a zpochybňování?

To tak vždycky bylo a vždycky je. Když se postavil Pražský most, tak se psalo o nejdražších záchodcích v Královéhradeckém kraji. Chtěl bych vidět toho smělce, který by na to dnes sáhnul.

A vědecká knihovna? Tam jsme měli spoustu reakcí, že je to ementál, že není probarvená fasáda a myslím, že to je jeden z nejlepších domů, který vznikl za posledních dvacet let.

Patří i lávka mezi to nejlepší, co vzniklo?

Mám za to, že ano. Technologická záležitost je na úrovni a z hlediska architektury je to špičková stavba.

My plánujeme propojení Škroupovy ulice, provazbu na Karla IV., přes Baťkovo náměstí, hlavní cyklistické trasy, která by měla směřovat na Slezské. Ta provazba bude přes severní zónu, kde vznikne do budoucna tisíc nových bytů. Na Slezské předměstí, přes Šimkovy sady. Zóna Aldis, která spala delší dobu, tak díky tomuto otevření začne prospívat.

Myslím, že lávka je fenomén. A je potřeba ji takto vnímat, já bych na ni byl pyšný. Ale chápu, že je potřeba ji ještě nějakou dobu odsuzovat, aby potom byla přijata a militantně hájena před vším novým.

Myslím, že ne všichni ji odsuzují. Objevuje se i chvála, že lávka tam má své místo a že krásně září. Kritika zní kvůli částce, nasvícení a chybějící návaznosti cyklotrasy. Změní se to?

Cyklotrasa bude navazovat ve dvou krocích. V tuto chvíli máme zpracované stavební úpravy, které by měly být realizovány v letních měsících.

U osvětlení došlo k úpravě, která souvisí s výměnou určité technologické části. Víceméně je potřeba některé věci přizpůsobit po zkušebním provozu a chvíli budou dozvuky, než se vše ideálně zprovozní.

Musí se to zkrátka vychytat. To platí i pro kluzký povrch?

Kluzký povrch je věc údržby. Pokud se bude lávka udržovat jak má, tak by k tomu nemělo docházet.

A co ta finanční částka?

Jde o to, že ten vysokopevnostní beton je drahá záležitost, která byla v této podobě novinkou. Byl daný maximální sklon té lávky, okrajové podmínky správce toku Povodí Labe, který určil, jak ta lávka musí být vysoko nad úrovní spodní vody, vstoupily do toho i další věci, přeložky byly náročné.

Pokud to skloubíte a rozhodnete se pro konvenční řešení, tak ta lávka bude zhruba za 0,7 ceny, ale nebude na ni nikdo pyšný a nikdo se o ní nedozví.

A vy byste chtěl, aby v sobě měl Hradec tu hrdost, že tady máme opět něco unikátního?

No, kdo by to nechtěl?

Královéhradecká lávka Do architektonické soutěže si město stanovilo limit nákladů na stavbu maximálně 40 milionů korun.

2014 – Odhadovaná cena 34 milionů.

– Odhadovaná cena 34 milionů. 2018 – Při získání stavebního povolení byl odhad nákladů na stavbu lávky 45 milionů korun, z nichž by většinu měla zaplatit evropská dotace.

– Při získání stavebního povolení byl odhad nákladů na stavbu lávky 45 milionů korun, z nichž by většinu měla zaplatit evropská dotace. 2019 – Odhad 48 milionů.

– Odhad 48 milionů. První tendr – Odhad 48 milionů bez DPH (60 s DPH).

– Odhad 48 milionů bez DPH (60 s DPH). Druhý tendr – Stále stejný odhad, jediná nabídka na 122 milionů bez DPH (147 s DPH).

– Stále stejný odhad, jediná nabídka na 122 milionů bez DPH (147 s DPH). Třetí tendr – Stejný odhad, jediná nabídka na 142 milionů bez DPH (172 s DPH).

– Stejný odhad, jediná nabídka na 142 milionů bez DPH (172 s DPH). 2020 poslední tendr – Město má připraveno 117 milionů, přihlásily se tři firmy, vítěz SMP CZ za 133,7 milionů bez DPH (161,8 s DPH), v červnu schválilo zastupitelstvo.

– Město má připraveno 117 milionů, přihlásily se tři firmy, vítěz SMP CZ za 133,7 milionů bez DPH (161,8 s DPH), v červnu schválilo zastupitelstvo. 2021 červen – Město získalo dotaci 103 milionů (102,7).

– Město získalo dotaci 103 milionů (102,7). 2021 září – Začíná se stavět (muselo se čekat, až se dostaví budova ČSOB).

– Začíná se stavět (muselo se čekat, až se dostaví budova ČSOB). 2022 srpen – Zdražení o 7,5 na 169,3 milionů s DPH - radní to neschválili, zastupitelstvo potom ale ano.

– Zdražení o 7,5 na 169,3 milionů s DPH - radní to neschválili, zastupitelstvo potom ale ano. 2023 únor – Zdražení o dalších 5,5 na celkových 175 milionů s DPH.