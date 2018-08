Praha má projekt na stavbu provizorní lávky v Troji, soutěž na konečnou podobu chce vyhlásit příští rok

Pražský magistrát má projekt na stavbu provizorní lávky v Troji. Dokument nyní kontrolují úředníci. V pátek to řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Provizorní lávka má dočasně nahradit tu, která se zřítila loni v prosinci. V místě nyní lidi přepravuje přívoz. Kdy bude provizorní lávka v Troji stát, zatím není jasné. Praha 13:50 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trojská lávka se zřítila v sobotu 2. prosince, ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Případ vyšetřuje policie. | Foto: Filip Horký/Seznam Zprávy

„Projektant nám odevzdal projektovou dokumentaci lávky. Nyní děláme její technickou kontrolu,“ uvedl Hofman. Následně magistrát zahájí kroky k získání stavebního povolení.

Podle dřívějšího vyjádření zástupců města by měla být provizorní lávka hotova v příštím roce. Práce komplikuje fakt, že ta původní nebyla zanesena v územním plánu a město tak nyní vypracovává jeho změnu.

Ta by mohla být hotova začátkem roku 2019. Architektonickou soutěž na konečnou podobu lávky chce město vyhlásit příští rok.

Další lávky

Levý břeh Vltavy s Trojou by měly propojit ještě další dvě lávky, město o jejich stavbě ale dosud nerozhodlo. Jedna má být pro pěší níže po proudu od té zřícené. Další by vedla z Podbaby k zoologické zahradě a měly by po ní jezdit tramvaje.

Trať by podle plánů Institutu plánování a rozvoje (IPR) odtud vedla dál do Bohnic. Proti tomu se ale postavila Praha 8. Podle informací ČTK tak nyní město a IPR pracují s variantou, že by u zoo vznikla tramvajová smyčka. Ani o této variantě ale zatím nebylo rozhodnuto.

