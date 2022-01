Ruský ministr zahraničí je pro nápravu vztahů s Českem. Po Praze chce konkrétní kroky

Nechtěl přitom komentovat, jaký vliv má na česko-ruské vztahy český záměr poskytnout ukrajinské armádě dělostřelecké granáty, který na páteční tiskové konferenci v Praze potvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Ministr zahraničí ČR Jan Lipavský (Piráti) na téže tiskové konferenci řekl, že Česko je v případě ruské agrese vůči Ukrajině připraveno podpořit sankce uvalené na Moskvu.

Česko je připraveno podpořit sankce proti Rusku, Ukrajině by mohlo darovat dělostřeleckou munici Číst článek

Lavrov v pátek o situaci na Ukrajině jednal se svým americkým protějškem Antony Blinkenem. Na tiskové konferenci pak čelil otázce jedné z novinářek, jež chtěla vědět, jak se šéf ruské diplomacie staví k vyjádřením nové české vlády o snaze zlepšit vztahy s Moskvou, ačkoli Praha zároveň navrhuje zvýšení pomoci Ukrajině.

„Co se týká nové české vlády, tak slyšíme, co uvádí, budeme to vyjasňovat, až se slova promítnou do nějakých konkrétních návrhů, konkrétních signálů na naši adresu,“ řekl Lavrov zjevně s odkazem na nedávná vyjádření Lipavského, podle nějž bude ČR usilovat o „restartování“ vztahů s Ruskem.

„Nemohu komentovat to, co dělají naši sousedi v NATO a EU ve vztahu k Ukrajině,“ řekl pak Lavrov k možnosti zvýšené vojenské pomoci pro Kyjev. „Mnohokrát jsme upozorňovali, že jediné, čemu se věnuje kyjevský režim, je, že se spoléhá na krytí ze strany svých západních sponzorů. Jen co tato rusofobní hysterie skončí, všem bude očividná neudržitelnost tohoto systému,“ dodal.

Nová česká vláda v programovém prohlášení mimo jiné uvádí, že bude usilovat o „revizi“ vztahů s Ruskem a Čínou.

Lipavský minulý měsíc při návštěvě Bratislavy řekl, že samotné vztahy mezi Českem a Ruskem jsou na velmi nízké úrovni. „Já se budu zabývat tím, jakým způsobem je můžeme restartovat, povýšit. Je to situace velmi nekomfortní, kdy spolu představitelé exekutivy nehovoří,“ řekl.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová následně uvedla, že na tahu je v této snaze Praha.

Ruský ministr zahraničí představil požadavky na USA a NATO. Chce stažení vojsk z Rumunska a Bulharska Číst článek

Černochová v pátek novinářům potvrdila, že Česká republika daruje Ukrajině dělostřeleckou munici ráže 152 milimetrů. Tuto formu pomoci si podle ní česká strana vybrala ze seznamu požadavků, který Praze zaslal Kyjev. O personální pomoc Ukrajina Česko nepožádala, dodala ministryně.

Lipavský pak dodal, že ČR zvažuje i další formu pomoci a v případě ruské agrese je připravena podpořit sankce proti Rusku.

Diplomatickou roztržku mezi Českem a Ruskem, která vyústila v zásadní redukci počtu zaměstnanců na obou ambasádách, vyvolaly loni na jaře informace o podezření českých bezpečnostních složek ohledně zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Moskva odmítla podobná obvinění a ruská vláda následně zařadila Česko na seznam „nikoliv přátelských“ zemí, na kterém kromě ČR figurují už jen USA.