‚Speciální recidivista.‘ Přímo z léčebny na internetu obtěžoval děti. Na útěku jedno znásilnil. Dostal 12 let

„Polehčující okolnosti jsme neshledali žádné," prohlásil soudce Městského soudu v Praze Kamil Kydalka, když 8. prosince posílal Josefa U. na 12 let do vězení. Jednačtyřicetiletý muž byl obžalovaný z toho, že v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosech, kam ho jiný soud poslal na ochranné sexuologické léčení, se mobilem připojoval na internet a obtěžoval nezletilé chlapce. Pak z ústavu utíkal a jednoho z chlapců několikrát znásilnil.

Otřesný případ ukazuje nejen zločiny jednoho pacienta, kterého sexuologové označili za pedofila. Ale také na něm Radiožurnál loni demonstroval nedokonalosti systému psychiatrické péče v Česku, který neumí ochránit společnost a pacientům zabránit, aby si sehnali mobil a přímo z léčebny dál páchali to, kvůli čemu se mají léčit.

„Páchal to delší dobu, měl uložené ochranné léčení sexuologické, přes tuto skutečnost se dostával k mobilům, utíkal, na útěku páchal trestnou činnost, došlo opakovaně ke znásilnění třináctiletého chlapce. Nesmíme také zapomínat, že byl v minulosti odsouzen za znásilnění nevlastní dcery, za to dostal pět, byl podmíněně propuštěný a to, co my jsme tady řešili, páchal ve zkušební době podmíněného propuštění. Takže je speciálním recidivistou a nevyužil dobrodiní, které mu dal soud, který ho podmíněně propustil. Já si myslím, že je to na místě,“ vysvětloval soudce Kydalka dvanáctiletý trest.

Znásilnění nevlastní dcery

Josef U. z Liberce se dostal do Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech na Mladoboleslavsku v roce 2017, po tříletém věznění kvůli znásilnění nevlastní dcery. Čin vždy popíral, tvrdil, že to na něj „ušila“ bývalá manželka.

V léčebně se podle soudu mobilem dostával na internet a vyhledával děti, policisté zdokumentovali šest případů, nejmladšímu dítěti bylo teprve osm let. Podle soudu jim posílal své intimní fotky a videa a žádal je i od nich. V některých případech se údajně vydával za dívku Pavlu, posílal chlapcům nahé dívčí fotky a požadoval jejich. Pak s nimi komunikoval jako smyšlený Pavlin strýc.

V říjnu a listopadu 2019 z léčebny dvakrát utekl, jednou na den, podruhé byl pryč skoro tři týdny. Přitom na rozdíl od jiných pacientů, kteří dodržovali léčebný režim, neměl povolené vycházky, a nesměl mít ani mobil.

‚Nejsme vězení‘

Jak se k mobilům dostal, není zcela jasné. Vyšetřovatelé vycházeli jen z toho, co jim o sobě řekl sám obžalovaný. „Z našeho vyšetřování vyplývá, že si je pořizoval během útěku a nebo si je půjčoval od spolupacientů,“ řekla žalobkyně Jana Murínová.

Někteří pacienti totiž mají mobily dovolené a internet je v areálu dostupný. Podle ředitelky Psychiatrické nemocnice Kosmonosy Dany Kolářové o možnosti mít mobil a díky němu i přístup na internet rozhoduje zdravotní stav každého pacienta. A i když o něj jeden pacient přijde, těžko mu podle Kolářové zabránit, aby si ho půjčil od druhého.

A k útěkům Josefa U. poznamenala: „To neovlivníme, my nejsme vězení. My nemáme ploty, nemáme ochranku, nejsme vězení, nejsme zadrátovaný. Jsme normální nemocnice, takže, jak tomu máme zabránit?“

Jedinou možností, jak ochránit veřejnost před nebezpečným pacientem, je časově neomezená zabezpečovací detence ve zvláštních ústavech. V nich panuje mnohem přísnější režim, než jaký je v psychiatrických nemocnicích, a pacienti se tam léčí pod dohledem vězeňské služby. V Česku jsou dva: v Brně a v Opavě.

Jenže to je krajní řešení, k němuž může soud sáhnout jedině na základě posudku znalce, pokud ten dojde k závěru, že ústavní léčení v psychiatrické nemocnici k ochraně veřejnosti nestačí.

Podle zjištění Radiožurnálu se Psychiatrická nemocnice Kosmonosy kvůli Josefu U. obrátila na soud s návrhem na detenci. Jenže, než soud stihl rozhodnout, muž z kosmonoské léčebny utekl a podle soudu znásilňoval třináctiletého chlapce. Když ho policie zadržela, skončil ve vazbě, kde je dosud.

V detenčním zařízení ale nakonec nejspíš přeci jen skončí. Podle znalců je totiž jeho pobyt na svobodě pro veřejnost natolik nebezpečný, že navrhli, aby se po odpykání trestu léčil v zabezpečovacím detenčním ústavu. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný přiznal jen to, že z léčebny dvakrát utekl, všechno ostatní odmítá a rovnou v soudní síni se proti verdiktu odvolal.

Nedokonalý systém

Když Radiožurnál loni v únoru na případ upozornil, tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že systém psychiatrické péče není dokonalý a ochrana společnosti před nebezpečnými pacienty není dostatečná. Stejně jako podle něj není dost efektivní ani jejich léčba.

Změnit by to měla reforma péče o duševní zdraví. Jak by měla vypadat, přiblížil ředitel Psychiatrické nemocnice v Bohnicích Martin Hollý, jenž je jedním z odborníků, kteří se podílejí na vzniku reformy. Podle něj se počítá například s oddělením pacientů, jimž soud nařídil ochrannou léčbu, od ostatních v psychiatrických nemocnicích a vytvoření uzavřených pavilonů, ve kterých by byli více hlídaní.

Součástí reformy má být podle Hollého několikastupňové zabezpečení tak, aby pacienti, jejichž léčba by na hlídaném oddělení probíhala bez problémů, mohli přejít na oddělení s mírnějším režimem a nakonec odejít domů do ambulantního léčení.

Psychiatrické nemocnice nyní pracují na tom, jak vytvořit specializovaná oddělení, a odborníci se radí, jak v těchto pavilonech zajistit hlídání rizikových pacientů. Kromě toho se chystají dva pilotní týmy zdravotníků, pracovníků sociálek a probační a mediační služby, kteří budou dohlížet na ambulantní léčbu pacientů.

V září se měla uskutečnit konference s názvem: „Vidíme již novou podobu péče o duševní zdraví?“ Kvůli epidemii koronaviru ale byla přesunuta na jaro 2021. Reforma psychiatrické péče se připravuje už nejméně sedm let, kdy bude hotová, stále není jasné.