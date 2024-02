Konopím z černého trhu se samoléčí až 900 tisíc lidí v Česku. Vláda chce usnadnit jeho dostupnost u lékařů

Sužují je chronické bolesti, proti kterým jim pomáhá léčebné konopí. To ale pacientům můžou předepsat jen někteří lékaři. I proto si ho tak podle odhadů až 900 tisíc lidí raději opatřuje na černém trhu. Používání léčebného konopí by se se ale mohlo v Česku rozšířit na další diagnózy a zároveň by ho mohlo předepisovat víc lékařů. Počítá s tím chystaný návrh, který by v příštích týdnech mohla projednat vláda v rámci tzv. antibyrokratického balíčku. Praha 7:58 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léčebné konopí v Česku předepisuje v současnosti zhruba 150 lékařů (ilustrační foto) | Foto: Martin Svozílek

Pavel Kubů je lékař a zároveň pacient. Po operaci kýly má nevratně poškozený nerv. „Během operace, kdy mi tu kýlní síťku operovali fixním vrutem, tak tím vrutem ten nerv přetrhli, ne úplně, ale poškodili ho. Proto jsem musel na operaci. V podstatě jsem měl unikátní zkušenost, jak z osobního, tak lékařského pohledu – co to je žít s chronickou neztišitelnou bolestí,“ vypráví.

„V době, kdy ten vrut interagoval s nervem, tak jsem měl co pět kroků bolest, jako kdyby mi do stehna někdo píchl vidličkou,“ popisuje Kubů.

Po odstranění vrutu má sice bolesti menší, nerv mu bude ale už navždy posílat bolestivé signály ve formě brnění nebo silného nekomfortu. S utišením mu už mnoho let pomáhá léčebné konopí, díky kterému vede relativně normální život.

Užívání léčebného konopí na předpis je u nás legální od roku 2013. Podle dat pacientské organizace KOPAC ho teď bere asi osm tisíc pacientů a předepisuje ho asi 150 lékařů. Obě skupiny by se mohly rozrůst díky možným změnám.

Přísná kontrola

„Abychom ho zpřístupnili více pacientům, aby předepisující lékaři nemuseli podávat hlášení, která je zdržují a mnohdy odrazují, aby je předepisovali. Dále snížit množství kódů, které se musí vykazovat. Je tam také otázka předepisování i jiných indikací, které jsou teď určené a také rozšířit spektrum předepisujících lékařů,“ vysvětluje pro Radiožurnál předsedkyně sněmovního Výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS.

Poslední zmiňovaný bod by ocenil i Pavel Kubů. „Že bych třeba nemusel řešit každý měsíc preskripci se svým algeziologem, který je v Brně, mohl bych ji řešit rovnou se svým praktikem, který je v Praze,“ říká.

„Teď je to přísněji kontrolováno, než daleko rizikovější látky, než opioidy, jako je třeba fentanyl. Jednak tam máme to velké omezení ze zákona, do jakého množství se vlastně může předepsat, a 90 procent z toho může být hrazeno ze zdravotního pojištění,“ vyjmenovává další možné bariéry, které vláda plánuje odstranit, národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS).

Podle něj je do budoucna možné, že léčebné konopí bude dostupné v omezeném množství i bez předpisu. „Nám se tady velmi rozšířilo, že část lidí si kupuje konopí na černém trhu s myšlenkou, že se tím samoléčí. Podle našeho výzkumu jde u nás v České republice až o 900 tisíc lidí. Pak je důležité rozlišit ten rekreační důvod užití, kde chtějí lidé vyšší procento THC, a léčebné by potom do určité míry mohlo být prodejné v lékárnách jako lék.“

S volným prodejem se ale v navrhovaných změnách zatím nepočítá. Možné změny pro uživatele léčebného konopí i jejich lékaře jsou ve fázi připomínkového řízení. Dokument, který obsahuje i další návrhy na zmenšení byrokratické zátěže z jiných oblastí, by pak měla projednat vláda.