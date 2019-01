Na Lipně vznikla čtyřkilometrová bruslařská dráha. Led má tloušťku skoro dvacet centimetrů

Lukáš Micák, jeden z dobrovolníků, kteří upravují ledovou plochu pro bruslení, naměřil v pátek tloušťku ledu 18 centimetrů. To je dostatečné pro hromadné bruslení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Lipně byla Jitka Cibulová Vokatá

Na ledovou plochu proto vyrazila šestikolka a prohrnula trasu. „Musíme pozorovat, jak vypadá dráha po sněhu, podle toho se rozhodneme, že prohrneme nebo zameteme led,“ popisoval Lukáš Micák v kabině.

Ledová magistrála

Bruslařský ovál je dlouhý čtyři kilometry a má šířku deset metrů. „Pokud bude padat sníh, budeme neustále prohrnovat, abychom udrželi ledovou magistrálu čistou. Díky tomu, že voda zamrzla najednou a podařilo se prohrnout včas, je led krásně hladký,“ dodal Lukáš Micák.

V neděli se očekává oteplení, ale na kvalitu ledu by to podle mluvčího lipenského skiareálu Vojena Smíška nemělo mít vliv. „Je to krátkodobé oteplení, teploty se přehoupnou jen lehce nad nulu a ledová masa, která na jezeře leží, je tak obrovská, že to v podstatě chladí odspodu. Předpokládáme, že to nebude mít žádný zásadní vliv, navíc na začátku týdne jsou hlášeny opět teploty pod nulou, přijdou mrazy, takže se to zase zachladí,“ uvedl.

Vojen Smíšek doporučuje bruslařům, aby se z důvodu bezpečnosti pohybovali jen po prohrnutých trasách ledové magistrály. „Lipno je obrovská vodní plocha, jsou tu různé proudy a led nepromrzá rovnoměrně. Dráhu jsme odhrnuli už před týdnem, takže měla čas promrznout, ale pod sněhem se mohou schovávat nějaká místa, která nejsou bezpečná a kde může dojít k proboření,“ připomněl.

Na bezpečnost bruslařů budou o víkendu dohlížet českobudějovičtí vodní záchranáři.