Letošní leden byl třetí nejteplejší za 62 let. Průměrná teplota byla o dva stupně vyšší než normál

‚Nebyl to marketingový tah.‘ ANO přesto vyúčtovalo Babišovu cestu za Macronem jako součást kampaně

„Dohledový úřad je v tomto ohledu poměrně striktní, takže pokud bychom cestu do nákladů nezapočítali, zcela jistě by nám to vyčetl,“ vysvětlil zahrnutí výdaje do kampaně mluvčí ANO Martin Vodička.