Leden v preferencích: ANO kraluje a Starostové mírně rostou, hlavní zprávou je ale přetlak kolem 5 procent

Analýza Praha 5:00 4. února 2025

Během ledna zveřejnily výzkumné agentury celkem šest volebních modelů: čtyři STEM, jeden NMS Market Research a jeden Median.

V lednu zveřejněný model Medianu však nevypovídá o lednových náladách české společnosti, nýbrž o těch z konce roku. Sběr dat totiž probíhal mezi 21. listopadem a 31. prosincem.

Agentura NMS sbírala pro svůj lednový model data od 9. do 13. ledna a analytický ústav STEM bude od začátku roku až do voleb vydávat každý víkend model sledující pro CNN Prima News vývoj volebních preferencí. Od kontinuálního dotazování si slibuje sledovat předvolební vývoj v detailu. Pro první vlnu sběru využil STEM 1500 respondentů, pro každou další poté 500 nových oslovených a vážený průměr předchozích vln.

První trojice

Podpora hnutí ANO se drží v závislosti na konkrétní agentuře v intervalu 32–35procentní podpory.

Jako jediné dlouhodobě dosahuje možných zisků nad 30 procent. Ve čtyřech lednových vlnách STEM mírně narostlo z počátečních 33,9 procenta na 35,1. De facto se tak drží na svém.

První místo hnutí Andreje Babiše se zdá neotřesitelné, druhá koalice Spolu totiž od podzimu oslabila aktuálně na 17–19 procent.

„Hnutí ANO míří za vítězstvím, ale vypadá to, že zajímavý souboj bude nakonec o druhé místo. Zdá se, že neoblíbenost vlády Petra Fialy (ODS) se podepisuje především na výsledcích Spolu, naopak STAN svou pozici zlepšuje a rozdíl mezi druhým a třetím místem je menší než pět procentních bodů,“ poukazuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Právě této agentuře v lednovém modelu vyšel rozdíl mezi druhým Spolu a třetím STAN pouze 4,5 procentního bodu.

Starostové v lednu potvrdili svou třetí pozici, kde se už měsíce stabilně umisťují poté, co během celého loňského roku mírně rostli.

„Podpora hnutí STAN zůstává zvýšená oproti dlouhodobému průměru a hnutí stále nejspíše částečně těží z oslabení podpory Pirátů i z úspěchu v krajských volbách,“ vysvětluje důvody pozvolného růstu Starostů analytik STEM Martin Kratochvíl.

Přetlak u 5 procent

Možná ještě důležitější než situace na prvních pozicích je ta kolem pětiprocentní hranice. Právě to, že v roce 2021 těsně neprošly Přísaha, ČSSD a KSČM, umožnilo získat tehdejší pětikoalici většinu.

„Klidně se může stát, že kdyby se do Sněmovny nedostali ani komunisté ani Motoristé nebo ani SPD, tak že by Petr Fiala dokázal znovu obnovit současnou středopravicovou koalici, jakkoliv se to může na základě její nepopularity zdát nemožné. Naopak kdyby se ze Sněmovny vytratili Piráti, tak by se pro středopravicový tábor ukázalo jako mnohem složitější najít nějaké partnery,“ popisuje politolog Lukáš Jelínek.

Při pohledu na dlouhodobější trendy říkají lednová čísla stranám kolem pětiprocentní hranice odlišné příběhy. Piráti a SPD můžou být v tuto chvíli relativně v klidu, stabilně se drží nad touto hranicí.

Je otázkou, co s podporou SPD udělá policejní žádost o vydání jejího předsedy Tomia Okamury, kterého vyšetřovatelé podezřívají ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní.

„Piráti svůj propad podle všeho zastavili a už druhý měsíc drží svůj volební výsledek. Vypadá to, že Zdeněk Hřib je opravdu polil živou vodou,“ poukazuje analytička NMS Friedrichová na možný efekt nového předsedy. V modelech se pohybují mezi šesti- a sedmiprocentní podporou.

Komunisté a Motoristé

Duo subjektů Stačilo! a Motoristé sobě balancuje na hraně – někdy jsou nad pěti procenty, někdy pod nimi. Komunisty vedené Stačilo! se v lednu pohybovalo přesně na hranici potřebných pěti procent. V modelu NMS získalo 5,1 procenta, ve STEM pak 4,9–5,8 procenta.

„Hnutí Stačilo!, zejména tedy jeho hlavní součást – KSČM, navazuje na své dobré výsledky z loňských voleb a do Sněmovny bude pokračovat pod touto značkou. V modelu STEM přebírá někdejší zisk samostatné KSČM a pohybuje se těsně nad pětiprocentní hranicí,“ popisuje Kratochvíl ze STEM.

Motoristům ukázala lednová měření daleko širší interval podpory. V modelech STEM se umístili od 3,9 do 5 procent, v modelu NMS získali 5,9 procenta.

„Motoristé si udržují vyšší relevanci pro sněmovní volby než jejich loňský partner z eurovoleb Přísaha. Podpora Přísahy i Motoristů však dosud byla vrtkavá. Zda se ji podaří stabilizovat, ukáže až další vývoj,“ popisuje Kratochvíl.

Přísaha a SOCDEM

A třetí dvojičkou stran je právě Přísaha a s ní i SOCDEM. Těm ale průzkumy a modely říkají nejméně povzbudivé zprávy, komíhají se totiž spíše kolem tří procent než u magické pětiprocentní hranice. I proto se obě partaje snaží najít si do sněmovních voleb partnera.

Sociální demokraté zatím neúspěšně vyjednávají se Stačilo! a Přísaha se po odmítnutí od Motoristů vzpamatovává a hledá na pravici i levici.

„Piráti a SPD vypadají relativně stabilizovaně, otazníky ale visí nad Motoristy, komunisty, Přísahou či SOCDEM. Tam sledujeme posuny často týden od týdne, kdy jsou tyto strany jednou nad laťkou a jednou pod ní. Navíc musíme počítat s dvouprocentní statistickou chybou,“ shrnuje a upozorňuje politolog Jelínek.

Právě s myšlenkou na zmíněnou statistickou odchylku je třeba na jednotlivé průzkumy nahlížet. Ve zmíněném Medianu tak sice vyšel STAN na druhém místě a sedmiprocentní podpora Motoristů, zatímco SPD kleslo na pouhá 4,5 procenta, na místě je ale zdrženlivost.

„Volební modely je dobré sledovat v časové perspektivě a brát je jako něco, co poskytuje pouze orientační přehled o tom, jak na tom strany jsou. Že SPD najednou propadla pod pět procent, naznačuje, že může jít o náhodný výkyv nebo statistickou chybu,“ upozorňuje politolog z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček.

U jiných agentur se totiž Okamurovo hnutí drží kolem osmiprocentních voličských preferencí.