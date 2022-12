Česko trápí ledovka. Některé autobusy kolem Prahy nevyjely, lidé v Ústeckém kraji by neměli vycházet

Části Česka opět trápí ledovka. Provoz příměstských autobusů v okolí Prahy je výrazně omezen. Týká se to desítek linek. Některé spoje ráno vůbec nevyjely, jiné nezajíždějí do všech míst. Policisté od rána řeší v Ústeckém kraji dopravní nehody. Nesjízdných je několik úseků silnic. Klouže to i na chodnících. Záchranáři proto apelují na obyvatele, aby z domova vycházeli pouze v nezbytných situacích.

Aktualizujeme Praha 7:25 21. 12. 2022 (Aktualizováno: 7:58 21. 12. 2022)