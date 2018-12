Meteorologové varují před extrémně silnou ledovkou. Lidé v zasažených krajích by neměli vycházet

Český hydrometeorologický ústav v neděli zvýšil stupeň nebezpečí výstrahy před ledovkou ve východní části země na extrémní. Týká se to části krajů Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Vysočiny. Varování tam platí od nedělních 18.00 do pondělního poledne. Lidé by neměli vycházet ani vyjíždět autem. Ledovka se může tvořit i jiných částech ČR, stupeň nebezpečí je tam ale nižší.

